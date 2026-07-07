यमुनाजी में 1 किलो गोबर भी नहीं जाने देंगे, गृहमंत्री शाह बोले- ‘केजरीवाल एंड कंपनी ने किया बड़ा पाप’
शाह ने सभी दिल्लीवासियों से अपील की कि वे ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर जाकर वृक्षारोपण के लिए अपना स्लॉट बुक करें और अपने आसपास के स्कूलों, कॉलोनियों, मंदिरों, सोसाइटियों में या जहां भी भूमि उपलब्ध हो वहां पौधा लगाकर हरी-भरी दिल्ली का संकल्प साकार करें।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मिशन 70 लाख पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के विभिन्न जनहितैषी कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री ने नरेला में उच्च सुरक्षा वाली जेल का शिलान्यास, स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का लोकार्पण, तीन नए डिपो का उद्घाटन करने के साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई।
इसके लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पिछली केजरीवाल सरकार पर हर रोज 1,500 मीट्रिक टन गोबर यमुना जी में डालने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि अब दिल्ली सरकार और NDDB (नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड) मिलकर उसी गोबर से गैस और प्राकृतिक खाद बनाएगी, ताकि एक किलो गोबर भी यमुना जी में नहीं जाएगा।
'केजरीवाल एंड कंपनी ने किया ये पाप'
गृहमंत्री शाह ने कहा, ‘हम NDDB के साथ अगले सप्ताह समझौता करकर 1 किलो गोबर भी यमुना जी में नहीं जाए इस तरह की व्यवस्था करेंगे। हर रोज का 1500 मीट्रिक टन गोबर यमुना जी में डालने जैसा ये पाप केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है, अब भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार और हमारी दिल्ली सरकार, NDDB से समझौता करके गोबर को प्रोसेस करके गैस और कुदरती खाद बनाकर यमुना जी के शुद्धिकरण में बहुत बड़ा योगदान देगी।’
यमुना में पहुंचेगा STP से साफ किया शुद्ध जल
यमुना सफाई के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए आगे उन्होंने कहा, 'एक साल में अबतक 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं और बचे हुए साल में 29 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएंगे, जो यमुना जी में गंदगी नहीं पहुंचाएगा, बल्कि शुद्ध किया हुआ जल पहुंचाएगा और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी की गुणवत्ता सभी मानकों पर खरी उतरे।'
दिल्ली का ग्रीन लंग्स बनेगा रिज, थीम आधारित वन होंगे विकसित
कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में दिल्ली रिज वन क्षेत्र में एक करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाकर इसे दिल्ली का 'ग्रीन लंग्स' बनाया जाएगा। इस दौरान रिज क्षेत्र में पंचवटी वन, नक्षत्र वन, बेल वन, ऋतु वन, ऋषि वन, तीर्थंकर वन, वामन वृक्ष वन और पुरानी वाटिका जैसे विशेष थीम आधारित वन विकसित किए जाएंगे। शाह ने कहा कि वर्षों से दिल्ली रिज में विदेशी और जहरीले बबूल जैसे वृक्षों ने जगह बना ली थी जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं, अब इन्हें हटाकर देशी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे।
रिज में लगेंगे पीपल, बरगद, नीम, अर्जुन, जामुन जैसे देशी वृक्ष
शाह ने कहा कि वर्ष 1994 में दिल्ली के 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसकी अंतिम अधिसूचना 30 वर्षों से लंबित थी। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए इसमें से लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी रिज को कानूनी संरक्षण दिलाकर उसकी जैव विविधता, मिट्टी, पानी और दिल्ली के पर्यावरण को नया स्वरूप देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रिज में अगले तीन वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, अर्जुन, जामुन जैसे देशी वृक्ष लगाए जाएंगे जिससे दिल्ली की हवा साफ होगी।
300 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी
इससे पहले दिन में दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दोनों ने बहु स्तरीय बस डिपो की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर बोलते हुए शाह ने कहा, 'आज 300 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है और शहर के सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ परिवहन को मजबूत करने के लिए एक बहु स्तरीय बस डिपो की आधारशिला रखी गई है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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