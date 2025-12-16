Hindustan Hindi News
All schools in Ghaziabad will have classes in hybrid mode, for which classes has the order come?
गाजियाबाद के सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई, किन कक्षाओं के लिए आया आदेश?

संक्षेप:

जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि गाजियाबाद के सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराई जाएगी। ये निर्देश पलूशन के मद्देनजर जारी किए गए हैं।

Dec 16, 2025 06:49 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि गाजियाबाद के सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराई जाएगी। ये निर्देश पलूशन को मद्देनजर जारी किए गए हैं। जारी की गई सूचना के मुताबिक, ये आदेश कल 17 दिसंबर से लागू होंगे और अगले नए आदेश तक जारी रखा जाएगा। जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित प्रधानाचार्य और कोचिंग सेंटर के संचालक इस आदेश का कड़ाई से पालन करें।

इससे पहले रविवार को जारी किए गए आदेश में पांचवीं तक के स्कूल बंद कर केवल ऑनलाइन पढ़ाने और छठी से 12वीं तक हाइब्रिड मोड में कक्षाओं का संचालन करने के निर्देश दिए गए थे। अब ये निर्देश प्राइमरी से लेकर कक्षा पांच तक के लिए भी जारी कर दिए गए हैं कि इनकी कक्षाओं को भी हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा।

वहीं पांचवी से ऊपर की कक्षाओं की बात करें तो कक्षा छह से नौ और ग्यारहवीं कक्षा को भी हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। इस आदेश में दसवीं और बारहवीं कक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। ये आदेश जनपद में चल रहे सभी बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों और कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।

इससे पहले दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पलूशन को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया गया था कि नर्सरी से पांचवी तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। वहीं 6 से नौ और 11वीं के छात्रों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब हवा में मौजूद प्रदूषण में हुए सुधार के चलते पुराने आदेश को बदल दिया गया है।

