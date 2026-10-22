काम की बात: गाजियाबाद-नोएडा में शुक्रवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, प्रशासन ने घोषित किया आकस्मिक अवकाश; बताई वजह
स्थानीय प्रशासन का इस बारे में जारी आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के अलावा सभी महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 23 अक्टूबर (शुक्रवार) को होने वाले MLC चुनाव को देखते हुए अन्य शहरों के साथ ही गाजियाबाद और नोएडा के सभी स्कूल-कॉलेजों की एक दिन की छुट्टी घोषित की गई है। इस बारे में जिला प्रशासन की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि 23 अक्टूबर को नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूलों में विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा।
इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया है कि यूपी विधान परिषद खंड शिक्षक और खंड स्नातक (एमएलसी) चुनाव के कारण निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिले-जिले में अवकाश का ऐलान किया गया है।
सभी तरह के स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के अलावा सभी महाविद्यालयों (कॉलेजों) और उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। इस दौरान CBSE, ICSE समेत अन्य सभी बोर्ड के स्कूल भी बंद रहेंगे। नोएडा में इस बारे में DIOS (District Inspector of Schools) कार्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया।
आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश
बता दें कि शुक्रवार को मेरठ खंड स्नातक और शिक्षक विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
स्थानीय प्रशासन ने जारी किया यह आदेश
इस बारे में जारी सरकारी आदेश में दी गई जानकारी में बताया गया, 'उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु दिनांक 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को मतदान होना है, इसी वजह से जनपद गाजियाबाद और नोएडा में कक्षा नर्सरी से कक्षा-12 एवं उच्च शिक्षण संस्थान के समस्त परिषदीय/ माध्यमिक/उच्च शिक्षण संस्थान के राजकीय / मान्यता प्राप्त / सहायता प्राप्त (CBSER, ICSE एवं अन्य बोर्ड) से संचालित स्कूलों एवं समस्त महाविद्यालयों (कॉलेजों) में दिनांक 23.10.2026 को विशेष अवकाश घोषित किया जाता है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।