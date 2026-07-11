Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘देश में 11, 12, 13 साल की बच्चियां बालिग हो रहीं’, मौलाना साजिद रशीदी ने बताया इस्लाम क्या कहता है

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

रशीदी ने कहा कि, 'कुछ मां-बाप इसी डर से बच्चियों की शादियां पहले कर देते हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो रहा है, मुसलमानों में तो बहुत कम होता है, हिंदुओं में ज्यादा हो रहा है। झारखंड, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग धड़ल्ले से बच्चियों की शादी करते हैं।

‘देश में 11, 12, 13 साल की बच्चियां बालिग हो रहीं’, मौलाना साजिद रशीदी ने बताया इस्लाम क्या कहता है

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बाल विवाह को लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि जिस पर विवाद छिड़ गया है। उनका कहना है कि एक तरफ देश में 11 से 13 साल की उम्र में बच्चियां बालिग (माहवारी आना) हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी शादी के लिए 18 साल की उम्र तक इंतजार किया जाएगा तो इससे रेप की वारदातें बढ़ेंगी। रशीदी ने यह प्रतिक्रिया इलाहबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर दी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पर्सनल लॉ पॉक्सो एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता। रशीदी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो।

एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए रशीदी ने कहा, 'हाई कोर्ट ने बाल विवाह से जुड़े मामलों को लेकर एक बयान दिया था कि कोई भी पर्सनल लॉ पॉक्सो एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता। तो मेरा कहना है कि आज देश में 2 साल की बच्ची, तीन साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान का जो एन्वायरमेंट है उसमें 11 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची और 13 साल की बच्ची बालिग हो जाती है। हमारी शरीयत, इस्लाम ये कहता है कि बच्ची जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो।'

ये भी पढ़ें:पहले शिवराज, अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटाया; ऐसा बोल किसने मचाई खलबली

क्या 13 साल की बच्ची 5 साल इंतजार करेगी?

आगे उन्होंने कहा, 'अब मान लीजिए कोई बच्ची 13 साल में बालिग हो गई, तो अब क्या वह 5 साल इंतजार करेगी कि मैं पहले 18 साल की हो जाऊं, तब मेरी शादी होगी। और अगर इसी बीच उसके साथ में कोई अनहोनी हो गई तो क्या। जैसे राजस्थान में 32 लोगों ने 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक दुष्कर्म किया। झारखंड में 11 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने तीन दिन तक दुष्कर्म किया और हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।'

'आप लिवइन में रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते'

आगे उन्होंने शादी करने का मतलब बताया और लिवइन में रहने के लिए सरकार की तरफ से दी गई अनुमति पर सवाल उठाते हुए कहा, 'शादी करने का ये मतलब होता है कि आप पाक (पवित्र) जिंदगी जियो। जिस देश में लिवइन रिलेशनशिप को जायज कर दिया गया हो, मतलब 13 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची रिलेशनशिप में तो रह सकती है, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड बनकर तो रह सकते हैं, लेकिन निकाह या शादी नहीं कर सकते है ना अजीब बात।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सभी अवैध बोरवेल पर लगेंगे मीटर, नई बोरवेल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार

सरकार से की शादी की उम्र घटाने की अपील

इसके बाद उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा, ‘आपने बालिग होने की उम्र 18 साल तो तय कर दी, लेकिन बच्चियां उसी समय बालिग हो जाती हैं, जब उनको माहवारी आना शुरू होता है। सरकार को चाहिए कि वह आजकल के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हकीमों से, डॉक्टरों से और विद्वानों से जानकारी लेकर शादी की उम्र को कम करने का काम करे।’

ये भी पढ़ें:नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समर्थक नाराज; लगी इस्तीफों की झड़ी,हाईवे किया जाम

रशीदी बोले- संविधान के तहत हमें पर्सनल लॉ ने अधिकार दिया

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, 'और आप जो हैं मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान देते हैं कि पर्सनल लॉ ऊपर नहीं हो सकता, जबकि पर्सनल लॉ ने निकाह के अंदर हमें छूट दी है। निकाह के अंदर संविधान ने हमें छूट दी है, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने हिसाब से बच्चियों का कर सकता है तो फिर हाई कोर्ट इस तरह का बयान दे कि पर्सनल लॉ ऊपर नहीं है और कोई नहीं कर सकता, पॉक्सो एक्ट में आएगा, ये सब गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, कोर्ट को भी सोचना चाहिए और संसद को भी सोचना चाहिए।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।