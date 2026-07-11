‘देश में 11, 12, 13 साल की बच्चियां बालिग हो रहीं’, मौलाना साजिद रशीदी ने बताया इस्लाम क्या कहता है
रशीदी ने कहा कि, 'कुछ मां-बाप इसी डर से बच्चियों की शादियां पहले कर देते हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो रहा है, मुसलमानों में तो बहुत कम होता है, हिंदुओं में ज्यादा हो रहा है। झारखंड, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग धड़ल्ले से बच्चियों की शादी करते हैं।
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बाल विवाह को लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि जिस पर विवाद छिड़ गया है। उनका कहना है कि एक तरफ देश में 11 से 13 साल की उम्र में बच्चियां बालिग (माहवारी आना) हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी शादी के लिए 18 साल की उम्र तक इंतजार किया जाएगा तो इससे रेप की वारदातें बढ़ेंगी। रशीदी ने यह प्रतिक्रिया इलाहबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर दी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पर्सनल लॉ पॉक्सो एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता। रशीदी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो।
एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए रशीदी ने कहा, 'हाई कोर्ट ने बाल विवाह से जुड़े मामलों को लेकर एक बयान दिया था कि कोई भी पर्सनल लॉ पॉक्सो एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता। तो मेरा कहना है कि आज देश में 2 साल की बच्ची, तीन साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान का जो एन्वायरमेंट है उसमें 11 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची और 13 साल की बच्ची बालिग हो जाती है। हमारी शरीयत, इस्लाम ये कहता है कि बच्ची जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो।'
क्या 13 साल की बच्ची 5 साल इंतजार करेगी?
आगे उन्होंने कहा, 'अब मान लीजिए कोई बच्ची 13 साल में बालिग हो गई, तो अब क्या वह 5 साल इंतजार करेगी कि मैं पहले 18 साल की हो जाऊं, तब मेरी शादी होगी। और अगर इसी बीच उसके साथ में कोई अनहोनी हो गई तो क्या। जैसे राजस्थान में 32 लोगों ने 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक दुष्कर्म किया। झारखंड में 11 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने तीन दिन तक दुष्कर्म किया और हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।'
'आप लिवइन में रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते'
आगे उन्होंने शादी करने का मतलब बताया और लिवइन में रहने के लिए सरकार की तरफ से दी गई अनुमति पर सवाल उठाते हुए कहा, 'शादी करने का ये मतलब होता है कि आप पाक (पवित्र) जिंदगी जियो। जिस देश में लिवइन रिलेशनशिप को जायज कर दिया गया हो, मतलब 13 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची रिलेशनशिप में तो रह सकती है, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड बनकर तो रह सकते हैं, लेकिन निकाह या शादी नहीं कर सकते है ना अजीब बात।'
सरकार से की शादी की उम्र घटाने की अपील
इसके बाद उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा, ‘आपने बालिग होने की उम्र 18 साल तो तय कर दी, लेकिन बच्चियां उसी समय बालिग हो जाती हैं, जब उनको माहवारी आना शुरू होता है। सरकार को चाहिए कि वह आजकल के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हकीमों से, डॉक्टरों से और विद्वानों से जानकारी लेकर शादी की उम्र को कम करने का काम करे।’
रशीदी बोले- संविधान के तहत हमें पर्सनल लॉ ने अधिकार दिया
इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, 'और आप जो हैं मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान देते हैं कि पर्सनल लॉ ऊपर नहीं हो सकता, जबकि पर्सनल लॉ ने निकाह के अंदर हमें छूट दी है। निकाह के अंदर संविधान ने हमें छूट दी है, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने हिसाब से बच्चियों का कर सकता है तो फिर हाई कोर्ट इस तरह का बयान दे कि पर्सनल लॉ ऊपर नहीं है और कोई नहीं कर सकता, पॉक्सो एक्ट में आएगा, ये सब गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, कोर्ट को भी सोचना चाहिए और संसद को भी सोचना चाहिए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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