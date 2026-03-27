गुरुग्राम के गैंगस्टर संदीप गडोली के फर्जी एनकाउंटर मामले में सभी आठ आरोपी बरी, 5 हरियाणा पुलिस के जवान
यह एनकाउंटर विवादों में घिर गया था। संदीप के परिवार ने आरोप लगाया कि यह हत्या एक सोची-समझी साजिश थी। उन्होंने दावा किया कि एनकाउंटर पुलिस अधिकारियों और गडोली के विरोधी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के भाई मनोज के बीच हुई आपराधिक साजिश का नतीजा था।
गुरुग्राम के गैंगस्टर संदीप गडोली की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में शुक्रवार को मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। इन आरोपियों में हरियाणा पुलिस के पांच जवान भी शामिल थे। बरी किए गए लोगों में एनकाउंटर टीम के इंचार्ज प्रद्युम्न यादव, विक्रम सिंह, जितेंद्र यादव, दीपक काकरान, परमजीत अहलावत, सोनिया पाहुजा, वीरेंद्र गुर्जर और गडोली की कथित गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के नाम शामिल हैं। दिव्या पाहुजा की मौत हो चुकी है। 7 फरवरी, 2016 को संदीप गडोली का मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक होटल में गुरुग्राम पुलिस की टीम ने एनकाउंटर किया था। गडोली पर कई हत्याओं समेत 40 से ज्यादा क्रिमिलन केस दर्ज थे, जिनमें वह हरियाणा पुलिस को वांछित था।
मुंबई पुलिस की एसआईटी ने की थी जांच
यह एनकाउंटर विवादों में घिर गया था। संदीप के परिवार ने आरोप लगाया कि यह हत्या एक सोची-समझी साजिश थी। उन्होंने दावा किया कि एनकाउंटर पुलिस अधिकारियों और गडोली के विरोधी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के भाई मनोज के बीच हुई आपराधिक साजिश का नतीजा था। परिजनों ने गडोली का शव लेने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से इस केस की जांच करवाने का आदेश दिया था। एसआईटी जांच के नतीजों ने पुलिस के दावों पर सवाल खड़े हुए थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि गोली लगने के बाद 20 मिनट तक गडोली की सुध तक नहीं ली गई। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिशें की गई थी। जांच के आधार पर एसआईटी ने सब-इंस्पेक्टर प्रद्युमन यादव की अगुवाई वाली गुरुग्राम पुलिस टीम के कई सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इनमें गडोली की कथित गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया भी शामिल थी। एसआईटी ने दावा किया था कि गडोली की कथित गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया कोड वर्ड में बातचीत करके गडोली की गतिविधियों के बारे में पुलिस को बता रही थीं। इस साजिश में गाडौली के विरोधी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का नाम भी शामिल था। हरियाणा पुलिस की टीम ने दावा किया कि वे उसे गिरफ्तार करने गए थे। गडोली ने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालकर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में वह मारा गया।
सब-इंस्पेक्टर का बेटा बना खौफ का दूसरा नाम
गडोली कुख्यात गैंगस्टर था, जो गुरुग्राम और दक्षिणी हरियाणा में सक्रिय था। उसके खिलाफ जबरन वसूली, हत्या सहित कई मामले दर्ज थे। बिंदर गुर्जर गैंग के साथ उसकी दुश्मनी के कारण कई हत्याएं भी हुई थी। उसके पिता भूप सिंह हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर थे लेकिन संदीप का रास्ता अपराध की दुनिया की तरफ चला गया। साल 2005 से 2015 तक वह गुरुग्राम और दक्षिण हरियाणा में अवैध शराब तस्करी, फिरौती और प्रॉपर्टी के मामलों में सक्रिय रहा। हरियाणा पुलिस ने उसे मोस्ट वॉन्टेड अपराधी घोषित किया और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। गडोली एनकाउंटर केस में मुंबई हाईकोर्ट ने दिव्या पाहूजा, दीपक और जितेंद्र समेत कुछ आरोपियों को जमानत दे दी थी। गडोली की मौत के बाद साल 2016 में उसके भाई ब्रह्म प्रकाश ने बिंदर गुज्जर के भाई मनीष की हत्या कर बदला लिया था। साल 2024 में गडोली की कथित गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा की गुरुग्राम के एक होटल में हत्या कर दी गई। वह उस वक्त जमानत पर बाहर आई थीं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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