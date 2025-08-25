All dead bullets come together and trying to make bomb, BJP MP Praveen Khandelwal on Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra 'सारे बुझे हुए कारतूस इकट्ठे होकर बम बनने की तैयारी कर रहे'; वोटर अधिकार यात्रा पर BJP सांसद, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAll dead bullets come together and trying to make bomb, BJP MP Praveen Khandelwal on Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra

'सारे बुझे हुए कारतूस इकट्ठे होकर बम बनने की तैयारी कर रहे'; वोटर अधिकार यात्रा पर BJP सांसद

दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बिहार में चल रही ‘वोटर अधिकार यात्रा’ लेकर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सारे बुझे हुए कारतूस इकट्ठे होकर बम बनने की तैयारी कर रहे हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईMon, 25 Aug 2025 12:25 PM
share Share
Follow Us on
'सारे बुझे हुए कारतूस इकट्ठे होकर बम बनने की तैयारी कर रहे'; वोटर अधिकार यात्रा पर BJP सांसद

दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बिहार में चल रही ‘वोटर अधिकार यात्रा’ लेकर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सारे बुझे हुए कारतूस इकट्ठे होकर बम बनने की तैयारी कर रहे हैं। खंडेलवाल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनका गठबंधन अपनी यात्रा के जरिये बिहार की जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा सांसद ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ''सारे बुझे हुए कारतूस एक साथ इकट्ठा होकर एक बम बनने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो संभव नहीं है। इनमें आपस में ही मतभेद है। खंडेलवाल ने आगे कहा कि जहां तक यह 'वोटर अधिकार यात्रा' का सवाल है, तो यह 'वोटर अधिकार यात्रा' न होकर, राहुल गांधी और विपक्ष के सभी दलों की राजनीतिक इच्छाओं की 'यात्रा' है। क्योंकि जहां तक वोटर अधिकार का प्रश्न है, उस पर चुनाव आयोग ने नियमानुसार कार्रवाई की है। लेकिन विपक्ष के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और बिहार की जनता का मूड़ वो जानते हैं तो इसलिए अपनी यात्रा के जरिये वो लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।''

ये भी पढ़ें:‘देश में खुली गुंडागर्दी चल रही, BJP ने लोकतंत्र…’; केजरीवाल ने क्यों कही यह बात

बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि ‘वोट चोरी’ करके सत्ता में आने वालों को जनता की समस्याओं से कोई परवाह नहीं है क्योंकि उन्हें जनता के वोट की जरूरत नहीं है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ भाजपा को चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा।

कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के पांचवें दिन मुंगेर में भारी बारिश के बीच एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि ‘वोट चोरी’ संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा, “बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करके भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से ‘वोट चोरी’ कर रही है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ भाजपा को लोगों से उनका मताधिकार छीनने की इजाजत नहीं देगा।”

गांधी ने दावा किया कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया था।उन्होंने आरोप लगाया, “प्रधानमंत्री भी ‘वोट चोर’ हैं और भाजपा उद्योगपतियों के एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों से उनका मताधिकार छीनने की कोशिश कर रही है।”

राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि साफ-सुथरी मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। अपने मताधिकार को यूं जाने मत दीजिए - क्योंकि आपके सारे अधिकार इसी बुनियाद पर टिके हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अपनी सरकार चुनिए, जो सचमुच आपकी हो, आपकी जिम्मेदारी उठाए और आपके प्रति जवाबदेह हो। भारत माता और देश के संविधान की रक्षा अपने वोट से कीजिए।’’

(भाषा के इनपुट के साथ)