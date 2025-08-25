'सारे बुझे हुए कारतूस इकट्ठे होकर बम बनने की तैयारी कर रहे'; वोटर अधिकार यात्रा पर BJP सांसद

दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बिहार में चल रही ‘वोटर अधिकार यात्रा’ लेकर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सारे बुझे हुए कारतूस इकट्ठे होकर बम बनने की तैयारी कर रहे हैं।

भाजपा सांसद ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ''सारे बुझे हुए कारतूस एक साथ इकट्ठा होकर एक बम बनने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो संभव नहीं है। इनमें आपस में ही मतभेद है। खंडेलवाल ने आगे कहा कि जहां तक यह 'वोटर अधिकार यात्रा' का सवाल है, तो यह 'वोटर अधिकार यात्रा' न होकर, राहुल गांधी और विपक्ष के सभी दलों की राजनीतिक इच्छाओं की 'यात्रा' है। क्योंकि जहां तक वोटर अधिकार का प्रश्न है, उस पर चुनाव आयोग ने नियमानुसार कार्रवाई की है। लेकिन विपक्ष के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और बिहार की जनता का मूड़ वो जानते हैं तो इसलिए अपनी यात्रा के जरिये वो लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।''

बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि ‘वोट चोरी’ करके सत्ता में आने वालों को जनता की समस्याओं से कोई परवाह नहीं है क्योंकि उन्हें जनता के वोट की जरूरत नहीं है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ भाजपा को चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा।

कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के पांचवें दिन मुंगेर में भारी बारिश के बीच एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि ‘वोट चोरी’ संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा, “बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करके भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से ‘वोट चोरी’ कर रही है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ भाजपा को लोगों से उनका मताधिकार छीनने की इजाजत नहीं देगा।”

गांधी ने दावा किया कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया था।उन्होंने आरोप लगाया, “प्रधानमंत्री भी ‘वोट चोर’ हैं और भाजपा उद्योगपतियों के एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों से उनका मताधिकार छीनने की कोशिश कर रही है।”

राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि साफ-सुथरी मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। अपने मताधिकार को यूं जाने मत दीजिए - क्योंकि आपके सारे अधिकार इसी बुनियाद पर टिके हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अपनी सरकार चुनिए, जो सचमुच आपकी हो, आपकी जिम्मेदारी उठाए और आपके प्रति जवाबदेह हो। भारत माता और देश के संविधान की रक्षा अपने वोट से कीजिए।’’