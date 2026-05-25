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अलका लांबा को कोर्ट ने पाया दोषी, लेकिन बृजभूषण शरण को देखकर क्यों भड़क गईं? -VIDEO

Ratan Gupta नई दिल्ली, एएनआई
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अदालत के फैसले के बाद पूर्व कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत कर रहीं थी कि अचानक बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भड़क उठीं। जानिए ऐसा क्या हुआ कि खुदके दोषी पाए जाने पर अलका लांबा बृजभूषण शरण पर फायर हो गईं।

अलका लांबा को कोर्ट ने पाया दोषी, लेकिन बृजभूषण शरण को देखकर क्यों भड़क गईं? -VIDEO

नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला आरक्षण से जुड़े एक विरोध प्रदर्शन मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा को दोषी ठहराया है। अदालत के फैसले के बाद पूर्व कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत कर रहीं थी कि अचानक बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भड़क उठीं। जानिए ऐसा क्या हुआ कि खुदके दोषी पाए जाने पर अलका लांबा बृजभूषण शरण पर फायर हो गईं।

कोर्ट में बृजभूषण शरण को देख भड़क उठीं लांबा

अलका लांबा मीडिया के सामने खुदके दोषी पाए जाने वाले मुद्दे पर बोल रही थीं कि अचानक बृजभूषण शरण सिंह की बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने फायर होते हुए कहा- “आज देख रही थी कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह भी बैठे थे। मेरे बाद उनका भी नंबर था। उनकी भी सुनवाई थी। एक बेटी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसी दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की थी, लेकिन इसी पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर की।”

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उसे तो रिहा करना ही है, क्योंकि दवाब जो है

अलका लांबा ने आगे कहा- “बृजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर हुई थी। आज यहां बृजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ है। शायद उसे रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसे तो रिहा करना ही है। क्योंकि दवाब जो है। भाजपा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, जो हत्या, यौन उत्पीड़न, बच्चों के बलात्कारी हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं।”

खुदके दोषी पाए जाने पर क्या बोलीं लांबा

खुदके दोषी पाए जाने पर अलका लांबा ने कहा- “आज पता चला है कि मुझे दोषी पाया गया है कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर जनंतर-मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई कैसे। ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे खिलाफ। इस अपराध में मैं दोषी करार हुई हूं और मुझे सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल स्वागत है। डरने वाली नहीं हूं। दोबारा बोल रही हूं, जितनी मर्जी हो सजाएं दे दो। महिला सुरक्षा का मामला आज पूरे देश में है। आज पूरे देश में त्राही-त्राही मची हुई है।”

इस मामले में दोषी पाई गई हैं अलका लांबा

नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला आरक्षण से जुड़े एक विरोध प्रदर्शन मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा को दोषी ठहराया है। यह मामला साल 2024 में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा पर बहस के लिए 4 जून की तारीख तय की है।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला उस प्रदर्शन से जुड़ा है जिसमें महिला आरक्षण को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी मामले में अलका लांबा समेत अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

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अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अलका लांबा को दोषी ठहराया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि अदालत ने किन धाराओं में दोषसिद्धि की है और उन्हें कितनी सजा हो सकती है। इस पर अंतिम फैसला 4 जून को सुनवाई के दौरान हो सकता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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