अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक का विवादों से पुराना नाता, रास्ते की जमीन कब्जाने के भी आरोप

संक्षेप: दिल्ली धमाके के बाद से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। उन पर रास्ता कब्जा कर यूनिवर्सिटी की इमारत बनाने का आरोप लगे हैं। 

Sat, 15 Nov 2025 01:35 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली धमाके के बाद से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। उन पर रास्ता कब्जा कर यूनिवर्सिटी की इमारत बनाने का आरोप लगे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के आरोप हैं। कुछ रास्तों को सरकार से मंजूरी मिलने का दावा भी किया जा रहा है।

जमीन तक पहुंचने के लिए किसानों को दिक्कत : गांव धौज के किसानों का आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी ने वर्षों तक आसपास की जमीन खरीदने के दौरान रास्तों पर कब्जा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले कई पारंपरिक मार्ग बंद कर दिए, जिससे खेती की जमीन तक पहुंचने में भारी दिक्कत आने लगी। किसानों ने कई बार प्रशासन से रास्ते खाली कराने की मांग की, लेकिन उन्हें सीमित सफलता मिली। एक जगह से रास्ता खुलवाया गया, लेकिन कई रास्ते अभी भी बंद पड़े हैं। किसानों के अनुसार, रास्तों को रोकने का मकसद उनकी जमीन की कीमत कम कराना था।

यूनिवर्सिटी की सौ एकड़ से ज्यादा जमीन : किसानों का आरोप है कि सिद्दीकी ने पहले रास्तों को रोककर उनकी जमीन तक पहुंच मुश्किल की, फिर कम कीमत पर जमीन खरीदने का प्रयास किया। ग्रामीणों के अनुसार यह रणनीति 90 के दशक से शुरू हुई, जब सिद्दीकी ने यहां इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था। शुरुआत में करीब 30 एकड़ जमीन पर संस्थान शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद यूनिवर्सिटी से सटी जमीनों की लगातार खरीद जारी रही। धीरे-धीरे शिक्षण संस्थान का क्षेत्र 100 एकड़ से ज्यादा फैल गया। किसानों का आरोप है कि रास्तों को बंद कर दबाव बनाकर जमीन खरीदने की नीति लंबे समय तक लागू रही। अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ।

शिकायतें करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को लिखित शिकायतें दीं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई सीमित रही। किसानों ने आरोप लगाया कि रास्तों पर अवरोध हटाने की उनकी गुहार बार-बार अनसुनी की गई। कुछ किसानों ने बताया कि उनकी जमीन तक पहुंचने में इतनी दिक्कत आने लगी कि वे मजबूर होकर जमीन बेचने पर विचार करने लगे।

दिल्ली धमाके के बाद विवादों में यूनिवर्सिटी

दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी विवादों में है। इस मामले में आरोपी डॉक्टर उमर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। आरोपी डॉक्टर उमर पढ़ाने के साथ मरीजों का इलाज भी करता था। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के नाम भी सामने आए हैं। मुजम्मिल के कमरे से संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियार मिलने के बाद जांच और तीव्र हो गई है।

