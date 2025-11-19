सालों पहले खत्म हो गई अवधि, फिर भी अल-फलाह ने नैक ग्रेडिंग का झूठा दावा किया; जांच में खुलासा

संक्षेप: अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर नैक ग्रेडिंग की अवधि समाप्त होने के बावजूद झूठा दावा करने और यूजीसी से अनुदान मिलने का गलत बयान जारी करने पर क्राइम ब्रांच ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से जानकारी हटा दी।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबद्ध दो संस्थानों की नैक से मिली ग्रेडिंग की अवधि वर्षों पहले समाप्त हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर इसका झूठा दावा किया था। जब मामले का खुलासा हुआ तो उसने वेबसाइट से इसे डिलीट कर दिया। इस बात का खुलासा क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर से हुआ है।

एफआईआर में कहा गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी संस्थान है। इस संस्थान को जांच के बाद नैक द्वारा साइकिल 2 ग्रेड ए प्रमाणपत्र 27 मार्च 2013 को पांच साल के लिए दिया गया था। इसके साथ ही अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को नैक द्वारा साइकिल 1 ग्रेड ए प्रमाणपत्र 27 अप्रैल 2011 को पांच साल की अवधि के लिए दिया गया था। इस अवधि से समाप्ति से पूर्व संस्थान को इस श्रेणी से ऊपर बढ़ने के लिए आवेदन करना था। लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद न तो इसे जारी रखने और न ही इस श्रेणी से ऊपर जाने के लिए आवेदन किया गया।

अवधि समाप्त होने के बाद भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नैक द्वारा ग्रेडिंग मिलने का झूठा दावा किया गया। इसकी जानकारी मिलने पर नैक की ओर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को 12 नवंबर को कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस नोटिस के बाद ही विश्वविद्यालय ने वेबसाइट से दावे को हटा दिया गया लेकिन नैक ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो नैक ने स्क्रीनशॉट समेत 13 नवंबर को क्राइम ब्रांच को ठगी की शिकायत दी, जिसपर एफआईआर दर्ज की गई।