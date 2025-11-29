Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAl-Falah University Land Deal Scam ED investigation exposes sale executed in names of dead owners
सालों पहले मर चुके लोगों के साइन…; अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी लैंड डील में बड़ा घोटाला

सालों पहले मर चुके लोगों के साइन…; अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी लैंड डील में बड़ा घोटाला

संक्षेप:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े भूमि अधिग्रहण का एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ईडी ने यूनिवर्सिटी समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) का आरोप लगाया गया है।

Sat, 29 Nov 2025 04:49 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े भूमि अधिग्रहण का एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ईडी ने यूनिवर्सिटी समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) का आरोप लगाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांच के अनुसार, सिद्दीकी के तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन ने मदनपुर खादर में ज़मीन हासिल करने के लिए फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) का इस्तेमाल किया। यह GPA 7 जनवरी, 2004 को तैयार किया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले कई भू-मालिक, जैसे नत्थू, हरबंस सिंह, हरकेश, शिव दयाल और जय राम, इसकी तारीख से दशकों पहले (1972 से 1998 के बीच) ही मर चुके थे। अधिकारियों के मुताबिक, जाली GPA के आधार पर ही 2013 में 75 लाख में ज़मीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेची गई, जबकि कानूनन मृत व्यक्ति कोई कानूनी दस्तावेज़ निष्पादित नहीं कर सकता।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी मान्यता (NAAC/UGC) का दावा करके छात्रों से 415.10 करोड़ से अधिक की कमाई की। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सिद्दीकी ने ट्रस्ट के फंड को अपनी पत्नी और बच्चों से जुड़ी संस्थाओं को निर्माण और खानपान के ठेके देकर डायवर्ट किया। ईडी का मानना है कि सिद्दीकी पूरे समूह को नियंत्रित करते थे और धन की हेराफेरी में शामिल थे, जिसके लिए उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

ईडी को 7 जनवरी, 2004 का एक GPA मिला, जिसमें कई भूमि मालिकों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान थे, जिनकी मृत्यु इस दस्तावेज के बनने से सालों पहले हो चुकी थी। जाच में पता चला है कि कई भू-मालिकों की मृत्यु 1972 और 1998 के बीच हो गई थी, फिर भी वे 2004 के GPA पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दिखाए गए।

इस फर्जी GPA का उपयोग करके, मदनपुर खादर क्षेत्र (दक्षिण-पूर्व दिल्ली) में खसरा संख्या 792 की भूमि 27 जून, 2013 को 75 लाख में अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को ट्रांसफर की गई थी। विनोद कुमार (भुले राम के पुत्र), जिन्हें GPA का लाभार्थी बनाया गया था, ने फर्जी GPA के आधार पर मृत सह-मालिकों की ओर से आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

ईडी ने 14 नवंबर को दर्ज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत चल रही जांच (ECIR) के बाद 18 नवंबर की देर शाम अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।