फर्जी डॉक्टरों की भर्ती, मरीजों की भीड़ में भी हेरफेर; अलफलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ED की जांच में कई खुलासे

फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हालिया जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी ने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को धोखा देने के लिए भारी हेरफेर किया था। निरीक्षण से ठीक पहले फर्जी तरीके से डॉक्टरों की भर्ती की गई ताकि उन्हें नियमित स्टाफ दिखाया जा सके। इसके अलावा, अस्पताल में मरीजों की भीड़ दिखाने के लिए बिचौलियों की मदद ली गई और आनन-फानन में सुविधाएं तैयार की गईं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ED के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने छात्रों को लुभाने के लिए अपनी मान्यता को लेकर झूठे दावे किए। इस फर्जीवाड़े से हजारों छात्रों के करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जांच एजेंसी को इस मामले में 9 ऐसी शेल (फर्जी) कंपनियों का भी पता चला है, जिनका इस्तेमाल पैसों की हेराफेरी के लिए किया गया था।

सिर्फ कागजों पर नियुक्ति अधिकारियों ने ईडी के आरोपपत्र का हवाला देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सिर्फ कागजों पर ही नियुक्त थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 22 दिन पंच या ‘सप्ताह में दो दिन’ की शर्त के तहत नियमित शिक्षक के रूप में दिखाया गया, ताकि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से जरूरी मंजूरी हासिल की जा सके और स्वास्थ्य सुविधा देखभाल इकाई बिना किसी बाधा के चलती रहे।

अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का बयान दर्ज किया है, जिन्होंने जांच एजेंसियों के परिसर दौरे और विश्वविद्यालय अस्पताल से जुड़े ‘डॉ. मुज़म्मिल और डॉ. शाहीन’ की गिरफ्तारी को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2019 में स्थापित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को बिना किसी पुलिस सत्यापन के नियुक्त किया गया था।

विश्वविद्यालय की कुलपति और प्राचार्य ने ईडी को बताया कि जो डॉक्टर आतंक से जुड़े मामलों में कथित तौर पर शामिल बताए जा रहे हैं, वे सभी उनके कार्यकाल में नियुक्त किए गए थे। इनमें अक्टूबर 2021 से जनरल मेडिसिन विभाग में जूनियर रेजिडेंट डॉ. मुजम्मिल गनई, अक्टूबर 2021 से फार्माकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहीन सईद और कथित आत्मघाती बम धमाके में शामिल और मई 2024 से जनरल मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उमर नबी शामिल हैं।

उन्होंने एजेंसी को बताया कि इन नियुक्तियों की सिफारिश विश्वविद्यालय के मानव संसाधन प्रमुख ने की थी और इन्हें सिद्धिकी ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किए। समझा जाता है कि कुलपति ने ईडी को यह भी बताया कि इन डॉक्टरों की नियुक्ति के समय ‘‘कोई पुलिस जांच या सत्यापन’ नहीं किया गया।”

पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली के लालकिला के पास विस्फोटक से भरी कार में धमाका होने से 15 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे।। बताया गया कि कार चला रहा डॉ. उमर नबी इस विस्फोट में मारा गया, जबकि डॉ. मुज़म्मिल गनई और सईद को एनआईए ने गिरफ्तार किया।

आरोपपत्र में एक दस्तावेज में डॉ. उमर नबी का नाम मेडिकल इकाई के नियमित डॉक्टर के रूप में भी शामिल है। सिद्धिकी ने एजेंसी के सामने अपने बयान में कहा कि उनका किसी आतंकवादी या प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए की धारा 50 के तहत धनशोधन जांच में विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज करता है और ऐसे बयान अदालत के सामने स्वीकार्य होते हैं।