दिल्ली में 2 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट; 26 अगस्त तक किस दिन कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी में फुहारें पड़ने का क्रम जारी रहने के बावजूद उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दो दिन झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। ताजा वेदर अपडेट के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 03:10 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते यानी अगले सात दिनों के दौरान 2 दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है। बीते 24 घंटे पर नजर दौड़ाएं तो मंगलवार को भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई जिससे मौसम खुशनुमा रहा। आगे भी रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम जारी रह सकता है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर के बाद या शाम के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कल यानी 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने जबकि कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग की मानें तो 22 अगस्त को भी बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 23 और 24 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर एक या दो बार हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश भी हो सकती है।

मौसम विभाग ने 24 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। 25 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की से लेकर हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। 26 अगस्त को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।