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अलकायदा ने कराया लाल किले वाला हमला! NIA ने पहले ही बता दिया था कनेक्शन

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एनआईए ने कोर्ट ने 7500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों का संबंध अंसार गजवत-उल-हिंद से था, जिसे अल-कायदा से जुड़ा संगठन बताया जाता है।

अलकायदा ने कराया लाल किले वाला हमला! NIA ने पहले ही बता दिया था कनेक्शन
NIA ने पहले ही बता दिया था लाल किले के पास हुए हमले में अलकायदा कनेक्शन

दिल्ली में लालकिले के पास बीते साल नवंबर में हुए बम धमाके को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बड़ा खुलासा किया है। परिषद ने ‘अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट’ यानि एक्यूआईएस का हाथ बताया है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट सामने आने से पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अदालत में दायर आरोपपत्र में धमाकों के पीछे अल-कायदा का हाथ होने की जानकारी दी थी।

एनआईए ने राउज एवेन्यू अदालत में मई महीने में 7500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों का संबंध अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) से था, जिसे एक्यूआईएस से जुड़ा संगठन बताया जाता है। हालांकि, धमाके के तत्काल बाद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 10 नवंबर 2025 को लालकिले के सामने हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

चार्जशीट पर संज्ञान की सुनवाई टली

बीते बुधवार को चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउज एवेन्यू अदालत में पहली सुनवाई हुई। हालांकि, पहली तारीख पर आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया जा सका। अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि वह प्रत्येक आरोपी की इस धमाके में भूमिका को अलग-अलग उल्लेखित करे। अदालत ने कहा कि एनआईए ने पहला आरोपपत्र 14 मई 2026 को दाखिल किया। इसके बाद चार अन्य आरोपियों को लेकर एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी कह रही है कि जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले चार आरोपियों को लेकर अभी जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आरोपपत्र पर संज्ञान लेना उचित नहीं होगा। अदालत ने अगली तारीख 27 अगस्त तय की है।

एक आरोपी की मौत

इस धमाके के एक आरोपी की मौत हो गई है। अदालत ने जांच एजेंसी को कहा कि वह आरोपी की मौत की पुष्टि करें, ताकि उसके खिलाफ मामले को बंद करने की कार्यवाही शुरू की जा सके। वहीं, कई आरोपियों ने अलग-अलग अर्जियां दाखिल की हुई हैं। एक आरोपी ने अपने पिता से बात करने की अनुमति मांगी है। इस पर अदालत ने जेल अधीक्षक को कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर फोन पर बात करवाने की सुविधा देने अथवा नहीं देने को लेकर जवाब दे। वहीं, दो आरोपियों ने मांग की है कि उन्हें जेल में अधिक समय तक सेल से बाहर रहने की इजाजत दी जाए।

अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री, पार्किंग पर विशेष निगरानी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। लाल किले के पास बम धमाके की घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए हैं। पुलिस पहले से अपनाए जा रहे सभी सुरक्षा उपायों के साथ अब अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और पार्किंग पर विशेष ध्यान दे रही है।

लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में सामने आया था कि इस विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने इस घटना के बाद से अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर निगाह रखनी शुरू कर दी है। वहीं, पार्किंग ठेकेदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी अपने इलाके में स्थित पार्किंग का निरीक्षण कर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही है।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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