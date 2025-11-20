दिल्ली से पहले जयपुर और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में भी अल-फलाह कनेक्शन! चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप: खुफिया एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में नए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली से पहले जयपुर और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में भी यूनिवर्सिटी कनेक्शन सामने आया है।

Al Falah University Multiple Terror Link: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी गंभीर जांच के दायरे में है। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में आरोपी डॉ. उमर नबी की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने विश्वविद्यालय से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। नबी कभी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। उसके आतंकवादी गतिविधियों से संबंध सामने आने के बाद संस्थान पर फिर से सवाल उठने लगे हैं।

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, नबी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा पहला व्यक्ति नहीं है जिसका नाम आतंकी गतिविधियों में आया हो। दिल्ली ही नहीं 2008 में जयपुर और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में भी यूनिवर्सिटी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। अल-फलाह के एक पूर्व छात्र का नाम आतंकी संगठनों से जुड़ा मिल चुका है।

इंडियन मुजाहिदीन का मिर्जा शादाब बेग भी अल-फलाह का छात्र सबसे चर्चित नामों में मिर्ज़ा शादाब बेग का नाम फिर सामने आया है, जो इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी बताया जाता है। बेग ने 2007 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज, फरीदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बी.टेक पूरा किया था। मात्र एक साल बाद वह 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में शामिल पाया गया। बेग पिछले कई वर्षों से फरार है और माना जाता है कि वह फिलहाल अफगानिस्तान में छिपा हुआ है।

जयपुर और गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट बेग का नाम 2008 जयपुर ब्लास्ट और 2007 गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट में भी सामने आ चुका है। जयपुर हमले से पहले वह उडुपी जाकर विस्फोटक सामग्री जुटाने में शामिल था। बेग ने रियाज़ और यासीन भटकल को IED असेंबल करने के लिए डिटोनेटर और बॉल बेयरिंग उपलब्ध कराए थे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण उसे बम बनाने में माहिर माना जाता था।

एक लाख का इनामी अहमदाबाद धमाकों से 15 दिन पहले उसने शहर की रेकी की थी और अपने आतंकी साथियों से मिलकर लॉजिस्टिक्स, IED फिटिंग और ब्लास्ट प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। उसकी संपत्ति गोरखपुर पुलिस जब्त कर चुकी है। 2008 में इंडियन मुजाहिदीन नेटवर्क के खुलासे के बाद से वह लगातार फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए ₹1 लाख का इनाम भी घोषित है।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद बढ़ी यूनिवर्सिटी की मुश्किलें लाल किले के पास हुए आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने भी अल-फलाह ग्रुप पर ऐक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की दो एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी और भ्रामक तरीके से NAAC मान्यता का दावा किया और इससे छात्रों, अभिभावकों को गुमराह कर 415 करोड़ रुपए कमाए।

अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फर्जी मान्यता के मामले में पर्याप्त आधार मौजूद हैं।