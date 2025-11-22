Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsAl Falah University had long-standing terror links; 2008 IM bomber was former student: Sources
IM का बॉम्बर भी रह चुका है अल-फलाह का पुराना स्टूडेंट, 2008 के धमाकों में है वॉन्डेट : सूत्र

संक्षेप:

लाल किले के बाहर हुए धमाके से जांच के दायरे में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लंबे समय से टेरर ऑपरेटिव्स के साथ लिंक थे। दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में अल-फलाह से जुड़े कई डॉक्टरों गिरफ्तार किया है। 

Sat, 22 Nov 2025 11:12 AMPraveen Sharma फरीदाबाद, पीटीआई
दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके में ‘व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल’ के भंडाफोड़ से जांच के दायरे में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकियों से पुराना नाता रहा है। सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2008 में हुए कई धमाकों में वॉन्टेड इंडियन मुजाहिदीन का भगोड़ा बॉम्बर मिर्जा शादाब बेग भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है। दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में अल-फलाह से जुड़े कई डॉक्टरों गिरफ्तार किया है।

सूत्रों ने कहा कि मिर्जा शादाब बेग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर ब्लास्ट में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन (IM) का एक मुख्य ऑपरेटिव था। उसने 2007 में यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक की पढ़ाई की थी।

शादाब बेग को आखिरी बार 2019 में अफगानिस्तान में देखा गया

सूत्रों ने बताया कि इसके तुरंत बाद वह गायब हो गया। वह 19 सितंबर 2008 से लापता है, जिस दिन दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। एजेंसियों का मानना ​​है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के राजा का किला मोहल्ले का रहने वाला शादाब बेग सऊदी अरब में रह रहा है और आखिरी बार उसे 2019 में अफगानिस्तान में देखा गया था।

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब पुलिस की एक टीम ने कैंपस का दौरा किया और स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स से हाल ही में पठानकोट से हिरासत में लिए गए 45 साल के एक डॉक्टर के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वह तीन साल से पठानकोट के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा था और उससे पहले चार साल तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था।

पकड़ा गया डॉक्टर अभी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अपने कई साथी स्टूडेंट्स के संपर्क में था। सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस टीम ने डॉ. उमर-उन-नबी के साथ उसके संबंधों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की, जो लाल किले के बाहर धमाके वाली विस्फोटकों से भरी i20 चला रहा था, साथ ही अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाई।

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को हिरासत में लिया, जिसमें 15 लोग मारे गए थे।

मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीना सईद, साथ ही मौलवी इरफान अहमद वागे को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 'व्हाइट कॉलर' टेरर प्लॉट के सिलसिले में पकड़े गए लोगों की संख्या अब 6 हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने शुक्रवार को इस मामले से जुड़े कैब ड्राइवर को फिर से हिरासत में लिया और गनई के साथ उससे पूछताछ कर रही है, जिसे जम्मू और कश्मीर से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। ड्राइवर को सबसे पहले बुधवार रात धौज गांव से हिरासत में लिया गया था, जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी है।

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को ड्राइवर के घर से एक ग्राइंडिंग मशीन और एक और इलेक्ट्रिक डिवाइस मिला, जिसे गनई ने अपनी कस्टडी में रखा था। उन्होंने कहा कि गनई ने कैब ड्राइवर के जरिये कुछ स्टूडेंट्स और दूसरे साथियों को सिम कार्ड दिए थे। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गनई के कमरे में मिले रिफाइंड एक्सप्लोसिव कहां बनाए गए थे।

Delhi Car Blast
