अल-फलाह की कमाई, जवाद अहमद सिद्दीकी ने दुबई में लगाई; वहीं चले जाने की आशंका

संक्षेप: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी शिक्षण संस्थान का संचालन करने के अलावा रियल एस्टेट का कारोबार भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका यह कारोबार दुबई तक फैला हुआ है। उन्होंने अपना परिवार भी दुबई में शिफ्ट कर दिया है।

Mon, 17 Nov 2025 07:15 AMSudhir Jha हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी शिक्षण संस्थान का संचालन करने के अलावा रियल एस्टेट का कारोबार भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका यह कारोबार दुबई तक फैला हुआ है। उन्होंने अपना परिवार भी दुबई में शिफ्ट कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि वह इन दिनों दुबई में हैं।

हालांकि, अधिकारिक रूप से इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। उनके ठिकाने और गतिविधियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनने और मेडिकल कॉलेज शुरू करने के बाद सिद्दीकी ने शिक्षण संस्थान को चलाने को लेकर रणनीति बदली। इसको लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। जिनमें इंजीनियरिंग सहित अनेक कोर्सों को बन्द करना शामिल है। पैसे को इस बदलाव की वजह बताई जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई काफी महंगी है। एक छात्र पर करीब एक करोड़ रुपये का खर्चा आता है, जबकि इंजीनियरिंग, जेबीटी, डिप्लोमा आदि कोर्स कुछ लाख रुपये में ही हो जाते हैं। बहरहाल, जब सिद्दीकी के पास पैसा ज्यादा आने लगा तो उन्होंने मेडिकल पर फोकस करना शुरू कर दिया।

विदेश में रियल एस्टेट कारोबार शुरू किया

सूत्रों का कहना है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक पैसों को शुरू से ही तवज्जों देते रहे। स्टेशनरी की खरीदारी के लिए भी उनकी मंजूरी जरूरी थी। उसके बाद ही खरीदारी की जाती थी। निर्माण कार्य से लेकर बागवानी कार्यों पर भी उनकी नजर और दखल रहता था। मेडिकल की मंजूरी के बाद उनके व्यवहार में काफी बदलाव आया।

एमबीबीएस में पढ़ाई के रूप में ज्यादा पैसा आने पर उन्होंने कारोबार का विस्तार किया और इसके लिए उन्होंने दुबई को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा। लिहाजा, सिद्दीकी ने दुबई में रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर दिया। उसके बाद अपना घर भी वहीं बना लिया और उनके बाद परिवार को दुबई ही शिफ्ट कर दिया।

स्थानीय किसानों से विवाद चल रहा

सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक सिद्दीकी का स्थानीय किसानों के साथ भी विवाद रहा। किसानों ने सिद्दीकी पर सरकारी रास्तों पर कब्जा करने का आरोप लगाया था और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इसकी शिकायत भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेतों तक जाने का रास्ता बंद होने के बाद किसानों को परेशानी होने लगी तो सिद्दीकी ने उसका फायदा उठाया। नतीजतन 30 एकड़ रकबे को बढ़ाकर सिद्दीकी ने करीब 100 एकड़ तक कर दिया।

