अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद को 13 की रिमांड में भेजा, कोर्ट ने आधी रात किया फैसला

संक्षेप: दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है, ताकि घोटाले की परतों को खोला जा सके और अपराध से अर्जित आय का पता लगाया जा सके।

Wed, 19 Nov 2025 09:12 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत ने 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। जस्टिस शीतल चौधरी प्रधान ने अपने कैंप ऑफिस से मध्यरात्रि का यह फैसला सुनाया, जो पैसे की काली दुनिया के एक बड़े घोटाले की परतें खोलने वाला लगता है। कोर्ट ने अपने विस्तृत रिमांड आदेश में साफ कहा है कि प्रथम दृष्टया यह मानने के 'उचित आधार' मौजूद हैं कि सिद्दीकी ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, जाली मान्यता के दावों और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फंड को खुर्द-बुर्द करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।

आधी रात को हुई कार्रवाई: रिमांड ऑर्डर में क्या?

एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने अपने कैंप ऑफिस से देर रात यह रिमांड आदेश पारित किया। जज ने रिकॉर्ड किया कि सिद्दीकी को 18 नवंबर की देर रात, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 का पालन करते हुए, गिरफ्तार किया गया। ED ने कोर्ट के सामने धोखाधड़ी, गलत बयानी और अपराध से अर्जित की गई संदिग्ध आय के लेनदेन के ठोस सबूत पेश किए, जिसके आधार पर हिरासत में पूछताछ की मांग की गई थी।

अभी जांच शुरुआती स्तर पर

कोर्ट ने ED की दलीलों पर विचार करते हुए माना कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है। वहीं वित्तीय अपराध के आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट ने कहा कि अपराध की आगे की कमाई का पता लगाने, दागदार संपत्तियों को खुर्द-बुर्द होने से रोकने और गवाहों को प्रभावित करने या इलेक्ट्रॉनिक व वित्तीय रिकॉर्ड नष्ट करने से बचने के लिए सिद्दीकी की हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है।

मान्यता के नाम पर धन उगाही

ईडी ने अदालत में व्यापक वित्तीय विश्लेषण पेश किया। इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच, अल-फ़लाह संस्थानों को शिक्षा से जुड़ी प्राप्तियों के रूप में लगभग 415.10 करोड़ रुपये मिले। ईडी का तर्क है कि यह पूरा फंड 'अपराध की आय' है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इस दौरान अपनी मान्यता और कानूनी स्थिति के बारे में छात्रों और जनता को गुमराह किया। कोर्ट ने भी यह माना कि यह पैसा कथित तौर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के माध्यम से सीधे प्राप्त किया गया था, जो कि PMLA के तहत 'अनुसूचित अपराध' हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
