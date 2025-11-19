अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद को 13 की रिमांड में भेजा, कोर्ट ने आधी रात किया फैसला

संक्षेप: दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है, ताकि घोटाले की परतों को खोला जा सके और अपराध से अर्जित आय का पता लगाया जा सके।

अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत ने 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। जस्टिस शीतल चौधरी प्रधान ने अपने कैंप ऑफिस से मध्यरात्रि का यह फैसला सुनाया, जो पैसे की काली दुनिया के एक बड़े घोटाले की परतें खोलने वाला लगता है। कोर्ट ने अपने विस्तृत रिमांड आदेश में साफ कहा है कि प्रथम दृष्टया यह मानने के 'उचित आधार' मौजूद हैं कि सिद्दीकी ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, जाली मान्यता के दावों और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फंड को खुर्द-बुर्द करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।

आधी रात को हुई कार्रवाई: रिमांड ऑर्डर में क्या? एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने अपने कैंप ऑफिस से देर रात यह रिमांड आदेश पारित किया। जज ने रिकॉर्ड किया कि सिद्दीकी को 18 नवंबर की देर रात, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 का पालन करते हुए, गिरफ्तार किया गया। ED ने कोर्ट के सामने धोखाधड़ी, गलत बयानी और अपराध से अर्जित की गई संदिग्ध आय के लेनदेन के ठोस सबूत पेश किए, जिसके आधार पर हिरासत में पूछताछ की मांग की गई थी।

अभी जांच शुरुआती स्तर पर कोर्ट ने ED की दलीलों पर विचार करते हुए माना कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है। वहीं वित्तीय अपराध के आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट ने कहा कि अपराध की आगे की कमाई का पता लगाने, दागदार संपत्तियों को खुर्द-बुर्द होने से रोकने और गवाहों को प्रभावित करने या इलेक्ट्रॉनिक व वित्तीय रिकॉर्ड नष्ट करने से बचने के लिए सिद्दीकी की हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है।