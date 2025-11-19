अल-फलाह का फाउंडर जावेद सिद्दीकी भारत से क्यों भागना चाहता था? ईडी ने बताया बड़ा मोटिव

संक्षेप: अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर ईडी ने नया खुलासा किया। एजेंसी ने दावा किया कि जावेद अहमद सिद्दीकी भारत से भागने की फिराक में था, क्योंकि उसके पास इसका बड़ा मोटिव था।

दिल्ली बम धमाके के बाद जांच के घेरे में आए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि अल-फलाह का फाउंडर जावेद सिद्दीकी भारत से भागने की फिराक में था। एजेंसी ने इसके पीछे जावेद का बड़ा मोटिव भी बताया है। जब ईडी ने बुधवार तड़के जावेद को अदालत में पेश किया तो खुलासा किया कि उसने यूजीसी की फर्जी मान्यता के झूठे दावों के ज़रिए छात्रों और अभिभावकों को बहकाकर कुल ₹415.10 करोड़ की अवैध कमाई की। इसके अलावा उसके खाड़ी देशों में गहरे कनेक्शन हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के बीच ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया था। बुधवार तड़के उन्हें साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। मामला 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए धमाके से भी जुड़ा है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।

जावेद के पास भारत से भागने का बड़ा मोटिव था ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी के पास भारत से भागने के बड़े मोटिव थे, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्य खाड़ी देशों में रहते हैं और उन पर गंभीर आर्थिक अपराधों का इतिहास भी है। एजेंसी का दावा है कि सिद्दीकी ने अल-फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करते हुए फर्जी मान्यता और मान्यता प्राप्ति के झूठे दावों के ज़रिए छात्रों और अभिभावकों को बहकाकर कुल ₹415.10 करोड़ की अवैध कमाई की।

एजेंसी ने कहा कि आरोपी यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट का वास्तविक नियंत्रक है और उसके निर्देश पर ही प्रवेश रजिस्टर, फीस लेजर, अकाउंट बुक और आईटी सिस्टम संभाले जाते हैं। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि सिद्दीकी इन रिकॉर्ड्स को नष्ट, बदल या छुपा सकते हैं, इसलिए उनकी कस्टोडियल पूछताछ ज़रूरी है।

1990 के बाद यूनिवर्सिटी ने बंपर कमाई की ईडी के मुताबिक, अल-फलाह समूह ने 1990 के दशक से “तेज और असामान्य वृद्धि” दर्ज की, लेकिन समूह की आमदनी उसके जमा की गई संपत्तियों से मेल नहीं खाती। एजेंसी ने कहा कि 415.10 करोड़ केवल वह रकम है, जिसकी पहचान अब तक हो चुकी है, जबकि वास्तविक ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ इससे कहीं अधिक हो सकते हैं।