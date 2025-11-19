Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAl Falah Founder Jawad Ahmed Siddiqui Trying to Flee India ED Reveals Big Motive
अल-फलाह का फाउंडर जावेद सिद्दीकी भारत से क्यों भागना चाहता था? ईडी ने बताया बड़ा मोटिव

अल-फलाह का फाउंडर जावेद सिद्दीकी भारत से क्यों भागना चाहता था? ईडी ने बताया बड़ा मोटिव

संक्षेप: अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर ईडी ने नया खुलासा किया। एजेंसी ने दावा किया कि जावेद अहमद सिद्दीकी भारत से भागने की फिराक में था, क्योंकि उसके पास इसका बड़ा मोटिव था।

Wed, 19 Nov 2025 01:56 PMGaurav Kala पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली बम धमाके के बाद जांच के घेरे में आए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि अल-फलाह का फाउंडर जावेद सिद्दीकी भारत से भागने की फिराक में था। एजेंसी ने इसके पीछे जावेद का बड़ा मोटिव भी बताया है। जब ईडी ने बुधवार तड़के जावेद को अदालत में पेश किया तो खुलासा किया कि उसने यूजीसी की फर्जी मान्यता के झूठे दावों के ज़रिए छात्रों और अभिभावकों को बहकाकर कुल ₹415.10 करोड़ की अवैध कमाई की। इसके अलावा उसके खाड़ी देशों में गहरे कनेक्शन हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के बीच ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया था। बुधवार तड़के उन्हें साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। मामला 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए धमाके से भी जुड़ा है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।

ये भी पढ़ें:अल-फलाह ने 8 साल में बंपर कमाई की, UGC मान्यता पर भी फर्जीवाड़ा; अब ED के खुलासे
ये भी पढ़ें:अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद को 13 की रिमांड, कोर्ट का बड़ा फैसला
ये भी पढ़ें:अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गायब डॉक्टरों को तलाशें.. डीजीपी ने दिए आदेश, जांच तेज

जावेद के पास भारत से भागने का बड़ा मोटिव था

ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी के पास भारत से भागने के बड़े मोटिव थे, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्य खाड़ी देशों में रहते हैं और उन पर गंभीर आर्थिक अपराधों का इतिहास भी है। एजेंसी का दावा है कि सिद्दीकी ने अल-फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करते हुए फर्जी मान्यता और मान्यता प्राप्ति के झूठे दावों के ज़रिए छात्रों और अभिभावकों को बहकाकर कुल ₹415.10 करोड़ की अवैध कमाई की।

एजेंसी ने कहा कि आरोपी यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट का वास्तविक नियंत्रक है और उसके निर्देश पर ही प्रवेश रजिस्टर, फीस लेजर, अकाउंट बुक और आईटी सिस्टम संभाले जाते हैं। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि सिद्दीकी इन रिकॉर्ड्स को नष्ट, बदल या छुपा सकते हैं, इसलिए उनकी कस्टोडियल पूछताछ ज़रूरी है।

1990 के बाद यूनिवर्सिटी ने बंपर कमाई की

ईडी के मुताबिक, अल-फलाह समूह ने 1990 के दशक से “तेज और असामान्य वृद्धि” दर्ज की, लेकिन समूह की आमदनी उसके जमा की गई संपत्तियों से मेल नहीं खाती। एजेंसी ने कहा कि 415.10 करोड़ केवल वह रकम है, जिसकी पहचान अब तक हो चुकी है, जबकि वास्तविक ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ इससे कहीं अधिक हो सकते हैं।

सिद्दीकी की ओर से उनके वकील ने कहा कि उन्हें केस में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और सभी आरोप निराधार हैं। लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उनकी रिमांड मंजूर की कि गिरफ्तारी PMLA के प्रावधानों के अनुरूप है और जांच शुरुआती दौर में है। बता दें कि ईडी ने यह केस दिल्ली पुलिस की दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज किया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।