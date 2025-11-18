अल-फलाह पर ED की गाज, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संस्थापक जवाद अहमद गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली धमाके की छानबीन के बीच ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। जवाद अहमद सिद्दीकी को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।

दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट के मामले की छानबीन के बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी PMLA की धारा 19 के तहत हुई है। सूत्रों की मानें तो यह गिरफ्तारी अल फलाह ग्रुप पर चल रही जांच के तहत की गई छापेमारी में मिले अहम सबूतों के बाद हुई है।

सूत्रों की मानें तो ईडी की जांच दो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। इन प्राथमिकियों में आरोप था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फर्जी तरीके से NAAC मान्यता और UGC 12(B) स्टेटस का झूठा दावा किया। आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने ऐसा इसलिए किया ताकि छात्रों और अभिभावकों को धोखा देकर गलत फायदा उठाया जा सके।

बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद हमलावर समेत कुछ अन्य संदिग्धों का जुड़ाव अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया था। शुरुआती जांच में पाया गया था कि हमलावर डॉ. उमर समेत कुछ संदिग्ध अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। हालांकि लाल किला के पास हुए धमाके के बाद आई इन रिपोर्टों के बाद अल फलाह ने संदिग्धों से पल्ला झाड़ लिया था। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही थीं।

यूजीसी ने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर छानबीन की थी। यूजीसी का कहना था कि यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2(f) के तहत आती है। उसने 12(B) के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया। जांच में पता चला कि 1995 से चल रहा अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट को जवाद सिद्दीकी ही नियंत्रित करता है। यही नहीं अल फलाह ट्रस्ट के तहत चलने वाले सभी संस्थानों की फंडिंग इसी के हाथ में रहती है।

सूत्रों की मानें तो अल फलाह ग्रुप की तेजी से बढ़त के पीछे वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ED ने मंगलवार को तगड़ी एंट्री मारते हुए दिल्ली में 19 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 48 लाख रुपये कैश, कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और कई शेल कंपनियों के सबूत पकड़े।