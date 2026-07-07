आकृति की कहानी: 8 साल का प्यार, शादी के बाद 72 दिन में ही जुल्म की हदें पार
आकृति 8 साल से अरस्तू से दोस्ती और प्यार के रिश्ते में थी। लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। आकृति की मां का आरोप है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
दिल्ली की आकृति दुल्हन बनने के 72 दिनों बाद ही मौत के मुंह तक पहुंच गई। ऐसा नहीं था कि वह अनजाने में गलत जगह उसका रिश्ता हो गया था। आकृति ने 8 साल की पहचान, दोस्ती और प्यार के बाद अरस्तू से शादी रचाई थी। रिश्ता भी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुआ था। लेकिन शादी के बाद चीजें बेहद तेजी से बदल गईं। आकृति की मां ने उसके पति अरस्तू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को लोधी इलाके में आकृति एक इमारत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गई और अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया।
मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर पति अरस्तू सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, आकृति की मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी के बाद उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने के साथ ही बेल्ट से पीटा जाता था। 29 जून को ही बेटी ने कहा था कि यह मुझे मार देगा और मेरी बेटी सच में मुझे छोड़ कर चली गई।
8 साल की थी दोस्ती
मृतका आकृति की मां अनुसुय सुतार ने बताया कि आकृति और अरस्तू करीब आठ साल से एक-दूसरे को जानते थे। आकृति अपने पति अरस्तू से अपनी बहन ऑगस्टिका के जरिए मिली थीं, जो आकृति की स्कूल की दोस्त थी। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों परिवारों की सहमति से 24 अप्रैल 2026 को शादी हुई।
शादी के बाद बदले हालात
शादी के कुछ ही दिनों बाद हालात पूरी तरह बदल गए। मां अनुसुय सुतार ने बताया कि शादी के बाद अरस्तू का व्यवहार अचानक बदल गया। वह अक्सर आकृति से झगड़ा करता था और 20 लाख रुपये लाने का दबाव बनाता था। उसके साथ मारपीट करता था। आरोप है कि 17 जून को अरस्तू ने बेल्ट से पिटाई की और 29 जून को फिर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
नौकरी छोड़ने और बच्चे के लिए दबाव बना रहे थे
आकृति की मां अनु साय सुतार ने बताया कि मेरी बेटी ने अपनी नौकरी पर वापस जाने की कोशिश की, तो उससे नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। जब उसने काम जारी रखने का अनुरोध किया, तो परिवार ने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की और घर के सारे काम उस पर डाल दिए ताकि वह नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। आकृति पर नौकरी छोड़ने और बच्चा पैदा करने का दबाव डाल रहे थे।
चाचा ने भी आरोप लगाए
आकृति के चाचा मनंजय सुतार ने आरोप लगाया कि 29 जून को आकृति ने अपनी मां को बताया कि उसका पति उसे मार सकता है। आकृति ने कई बार फोन पर अपनी आपबीती सुनाई थी। लेकिन हमने की उसे समझाकर रिश्ता बचाने की कोशिश करने की सलाह दी, लेकिन उन्हें अंदेशा नहीं था कि यह लोग बच्ची को मार ही देंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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