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नौकरी छोड़ो और बच्चा पैदा करो; लव मैरिज के 72 दिन में ही दिल्ली की आकृति पर कितने जुल्म

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की आकृति की कहानी बेहद डराने वाली है। लव मैरिज के महज 72 दिन में जान गंवाने वाली आकृति की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज समेत कई वजहों से प्रताड़ित किया जा रहा था। नौकरी छोड़कर बच्चा पैदा करने का दबाव भी बनाया जा रहा था। 

नौकरी छोड़ो और बच्चा पैदा करो; लव मैरिज के 72 दिन में ही दिल्ली की आकृति पर कितने जुल्म

दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाली 28 साल की आकृति सुतार की कहानी अब 'देहज प्रताड़ना, नौकरी छोड़कर बच्चा पैदा करने के दबाव, चरित्र पर शक और पिटाई' के आरोपों से नए मोड़ पर पहुंच गई है। इसके बाद पुलिस ने आकृति के पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। आकृति की शादी अरस्तू संग घटना के महज 72 दिनों पहले हुई थी। आकृति की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की है।

पुष्प विहार इलाके में रहने वाली आकृति शनिवार शाम दिल्ली के लोधी कॉलोनी में कथित तौर पर एक इमारत से गिर गई थी। पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि आकृति को पालिका कुंज में एनडीएमसी फ्लैट्स से गिरने के बाद 4 जुलाई को एम्स ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित किया गया। आकृति की मां अनु ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मार डाला। उन्होंने अपनी शिकायत में आकृति की जो पूरी कहानी बयां की है, वह बेहद दर्दनाक है।

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दोस्त के भाई से प्यार और फिर शादी

आकृति और अरस्तु की शादी को भले ही 72 दिन पहले हुई थी, लेकिन उनकी पहचान काफी पुरानी थी। दरअसल, अरस्तु आकृति के स्कूल की दोस्त अगुस्तिका का भाई है। पुलिस को दी शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे आकृति और अरस्तु के बीच दोस्ती हुई थी और फिर दो सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 24 अप्रैल को दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी।

आकृति की मां ने शिकायत में कहा- नौकरी और बच्चे को लेकर भी झगड़ा

आकृति छतरपुर में एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्युटिवी के तौर पर काम करती थी। आकृति की मां का कहना है कि उसके पति और ससुराल के अन्य लोग उस पर नौकरी छोड़कर बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने शादी के बाद से ही दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया है।

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मां-भाई की मदद करना चाहती थी आकृति

पिता की मौत के बाद आकृति ही अपनी मां और छोटे भाई का सहारा थी। वह शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती थी ताकि आर्थिक तौर पर उनकी मदद जारी रख सके। आकृति की मां ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया है कि उनकी बेटी ने शादी से पहले ही यह कह दिया था कि वह नौकरी जारी रखेगी। शुरुआत में ससुराल के लोगों ने इसके लिए सहमति भी दी थी। लेकिन शादी के बाद उनका इरादा बदल गया।

'प्रेग्नेंट होने का दबाव और पिटाई, शक भी करता था'

आकृति की मां ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति अरस्तु नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा था। उन्होंने कहा कि अरस्तु और अगुस्तिका उनकी बेटी पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वह नौकरी छोड़ दे और प्रेग्नेंट हो जाए। शिकायत में अनु की ओर से कहा गया है कि 17 जून को आकृति ने उन्हें फोन करके बताया कि पति ने बेल्ट से पीटा, क्योंकि उसका फोन साइलेंट था और वह फोन नहीं उठा पाई। उन्होंने कहा, 'अरस्तू उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाता था और कहता था कि इसलिए वह अपना फोन साइलेंट रखती है।' शिकायत के मुताबिक, 29 जून को आकृति ने अपनी मां से कहा था कि उसका पति उसकी हत्या कर सकता है

आकृति की मां ने शिकायत में कहा कि 29 जून को फिर आकृति को अरस्तू ने पीटा था। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया था और जब आकृति ने खाना गरम करने से इनकार कर दिया तो पीटने लगा। इसके बाद आकृति अपनी दोस्त और ननद अगुस्तिका के घर देवली चली गई थी। अरस्तू भी वहां पहुंचा। अगुस्तिका और उसके पति ने दोनों को शांत कराया और वापस घर भेज दिया था। अनु के मुताबिक 3 जुलाई को उन्होंने अरस्तू के पिता को भी फोन करके जानकारी दी थी और बेटे को समझाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि पिता के डांटने पर अरस्तू ने उन पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था।

4 जुलाई को क्या हुआ था

अनु के मुताबिक 4 जुलाई को आकृति ने उन्हें फोन करके बताया था कि वह काम पर जा रही है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। रात में अगुस्तिका और अरस्तू ने फोन पर उनसे पूछा कि आकृति को उन्होंने क्यों और कहां छिपा लिया है। उन्होंने कहा कि आखिर वह अपनी बेटी को क्यों छिपाएंगी। परिवार को उस रात करीब 9-10 अनहोनी का पता चला जब लोधी कॉलोनी पुलिस थाने के एक पुलिसकर्मी ने फोन उठाया और उन्हें थाने में बुलाया।

20 लाख दहेज की मांग का आरोप

आकृति की मां और मामा मननजय सुतार ने एक टीवी चैनल से बातचीत में आरोप लगाया कि उन्होंने शादी में 7-8 लाख रुपये खर्च किए थे। लेकिन आकृति का पति और अन्य रिश्तेदार 20 लाख रुपये दहेज की मांग करते रहे और शादी के बाद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

एक सवाल अब भी कायम, अरस्तू से पूछताछ

शिकायत के मुताबिक, अरस्तू का परिवार पुष्प विहार में रहता है, जबकि आकृति की बॉडी लोधी कॉलोनी में एक सोसाइटी के भीतर बरामद किया गया। यह उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। अभी यह साफ नहीं है कि आकृति किस तरह वहां पहुंची और कैसे इमारत से गिरी या गिराई गई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 196 के तहत केस दर्ज करके आकृति के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ और अन्य साक्ष्यों को जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन आकृति के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे उसकी जान चली गई। इलाके में कई सीसीटीवी फुटेज की जांच करके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह वहां अकेले पहुंची थी या किसी और के साथ।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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