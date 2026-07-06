नौकरी छोड़ो और बच्चा पैदा करो; लव मैरिज के 72 दिन में ही दिल्ली की आकृति पर कितने जुल्म
दिल्ली की आकृति की कहानी बेहद डराने वाली है। लव मैरिज के महज 72 दिन में जान गंवाने वाली आकृति की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज समेत कई वजहों से प्रताड़ित किया जा रहा था। नौकरी छोड़कर बच्चा पैदा करने का दबाव भी बनाया जा रहा था।
दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाली 28 साल की आकृति सुतार की कहानी अब 'देहज प्रताड़ना, नौकरी छोड़कर बच्चा पैदा करने के दबाव, चरित्र पर शक और पिटाई' के आरोपों से नए मोड़ पर पहुंच गई है। इसके बाद पुलिस ने आकृति के पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। आकृति की शादी अरस्तू संग घटना के महज 72 दिनों पहले हुई थी। आकृति की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की है।
पुष्प विहार इलाके में रहने वाली आकृति शनिवार शाम दिल्ली के लोधी कॉलोनी में कथित तौर पर एक इमारत से गिर गई थी। पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि आकृति को पालिका कुंज में एनडीएमसी फ्लैट्स से गिरने के बाद 4 जुलाई को एम्स ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित किया गया। आकृति की मां अनु ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मार डाला। उन्होंने अपनी शिकायत में आकृति की जो पूरी कहानी बयां की है, वह बेहद दर्दनाक है।
दोस्त के भाई से प्यार और फिर शादी
आकृति और अरस्तु की शादी को भले ही 72 दिन पहले हुई थी, लेकिन उनकी पहचान काफी पुरानी थी। दरअसल, अरस्तु आकृति के स्कूल की दोस्त अगुस्तिका का भाई है। पुलिस को दी शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे आकृति और अरस्तु के बीच दोस्ती हुई थी और फिर दो सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 24 अप्रैल को दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी।
आकृति की मां ने शिकायत में कहा- नौकरी और बच्चे को लेकर भी झगड़ा
आकृति छतरपुर में एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्युटिवी के तौर पर काम करती थी। आकृति की मां का कहना है कि उसके पति और ससुराल के अन्य लोग उस पर नौकरी छोड़कर बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने शादी के बाद से ही दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया है।
मां-भाई की मदद करना चाहती थी आकृति
पिता की मौत के बाद आकृति ही अपनी मां और छोटे भाई का सहारा थी। वह शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती थी ताकि आर्थिक तौर पर उनकी मदद जारी रख सके। आकृति की मां ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया है कि उनकी बेटी ने शादी से पहले ही यह कह दिया था कि वह नौकरी जारी रखेगी। शुरुआत में ससुराल के लोगों ने इसके लिए सहमति भी दी थी। लेकिन शादी के बाद उनका इरादा बदल गया।
'प्रेग्नेंट होने का दबाव और पिटाई, शक भी करता था'
आकृति की मां ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति अरस्तु नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा था। उन्होंने कहा कि अरस्तु और अगुस्तिका उनकी बेटी पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वह नौकरी छोड़ दे और प्रेग्नेंट हो जाए। शिकायत में अनु की ओर से कहा गया है कि 17 जून को आकृति ने उन्हें फोन करके बताया कि पति ने बेल्ट से पीटा, क्योंकि उसका फोन साइलेंट था और वह फोन नहीं उठा पाई। उन्होंने कहा, 'अरस्तू उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाता था और कहता था कि इसलिए वह अपना फोन साइलेंट रखती है।' शिकायत के मुताबिक, 29 जून को आकृति ने अपनी मां से कहा था कि उसका पति उसकी हत्या कर सकता है
आकृति की मां ने शिकायत में कहा कि 29 जून को फिर आकृति को अरस्तू ने पीटा था। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया था और जब आकृति ने खाना गरम करने से इनकार कर दिया तो पीटने लगा। इसके बाद आकृति अपनी दोस्त और ननद अगुस्तिका के घर देवली चली गई थी। अरस्तू भी वहां पहुंचा। अगुस्तिका और उसके पति ने दोनों को शांत कराया और वापस घर भेज दिया था। अनु के मुताबिक 3 जुलाई को उन्होंने अरस्तू के पिता को भी फोन करके जानकारी दी थी और बेटे को समझाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि पिता के डांटने पर अरस्तू ने उन पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था।
4 जुलाई को क्या हुआ था
अनु के मुताबिक 4 जुलाई को आकृति ने उन्हें फोन करके बताया था कि वह काम पर जा रही है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। रात में अगुस्तिका और अरस्तू ने फोन पर उनसे पूछा कि आकृति को उन्होंने क्यों और कहां छिपा लिया है। उन्होंने कहा कि आखिर वह अपनी बेटी को क्यों छिपाएंगी। परिवार को उस रात करीब 9-10 अनहोनी का पता चला जब लोधी कॉलोनी पुलिस थाने के एक पुलिसकर्मी ने फोन उठाया और उन्हें थाने में बुलाया।
20 लाख दहेज की मांग का आरोप
आकृति की मां और मामा मननजय सुतार ने एक टीवी चैनल से बातचीत में आरोप लगाया कि उन्होंने शादी में 7-8 लाख रुपये खर्च किए थे। लेकिन आकृति का पति और अन्य रिश्तेदार 20 लाख रुपये दहेज की मांग करते रहे और शादी के बाद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।
एक सवाल अब भी कायम, अरस्तू से पूछताछ
शिकायत के मुताबिक, अरस्तू का परिवार पुष्प विहार में रहता है, जबकि आकृति की बॉडी लोधी कॉलोनी में एक सोसाइटी के भीतर बरामद किया गया। यह उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। अभी यह साफ नहीं है कि आकृति किस तरह वहां पहुंची और कैसे इमारत से गिरी या गिराई गई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 196 के तहत केस दर्ज करके आकृति के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ और अन्य साक्ष्यों को जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन आकृति के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे उसकी जान चली गई। इलाके में कई सीसीटीवी फुटेज की जांच करके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह वहां अकेले पहुंची थी या किसी और के साथ।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप