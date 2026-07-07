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पैर अजीब तरह से मुड़े थे, खून का निशान तक नहीं, नई दुल्हन की लाश पहली बार देखने वाले ने और क्या बताया?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Akriti Sutar Case: दिल्ली की नवविवाहिता आकृति सुतार की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। चश्मदीद ने दावा किया है कि घटनास्थल पर खून का कोई निशान नहीं था और आकृति के पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उसने यह सवाल भी उठाया कि लगभग खाली पड़ी इमारत तक आकृति आखिर पहुंची कैसे।

पैर अजीब तरह से मुड़े थे, खून का निशान तक नहीं, नई दुल्हन की लाश पहली बार देखने वाले ने और क्या बताया?

Akriti Sutar Case: दिल्ली की नवविवाहिता आकृति सुतार की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। अब इस केस में उस शख्स का बयान सामने आया है, जिसने सबसे पहले आकृति का शव देखा था और पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। चश्मदीद ने घटनास्थल को लेकर कई ऐसे सवाल उठाए हैं, जिनसे इस मामले में साजिश की आशंका और गहरी हो गई है।

पैर अजीब तरह से मुड़े थे, खून का निशान तक नहीं

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने 4 जुलाई की शाम 7:26 बजे पुलिस को कॉल किया था। उसके मुताबिक, जिस बिल्डिंग के नीचे आकृति का शव मिला, वहां का नजारा देखकर उसे कई बातें अजीब लगी थीं। उसने दावा किया कि आकृति के पैर सामान्य स्थिति में नहीं थे, बल्कि वे अजीब तरह से मुड़े हुए थे। इसके अलावा मौके पर खून का कोई निशान भी दिखाई नहीं दिया।

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सबसे बड़ा सवाल, आकृति वहां कैसे पहुंची?

चश्मदीद के मुताबिक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकृति उस इमारत तक पहुंची कैसे। उसने बताया कि जिस बिल्डिंग के नीचे शव मिला, उसकी दूसरी और तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता। अधिकांश समय यह इमारत लगभग खाली रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी सुनसान बिल्डिंग के बारे में आकृति को कैसे पता चला।

उसने यह भी कहा कि आसपास कई टावर मौजूद हैं, लेकिन आकृति उसी इमारत में क्यों गई। आमतौर पर इलाके की इमारतों की छत के दरवाजे बंद रहते हैं, जबकि इस बिल्डिंग का दरवाजा खुला था। चश्मदीद का कहना है कि यह महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन यह संभावना भी जांच का विषय है कि किसी ने पहले से इस जगह की रेकी की हो या फिर आकृति को वहां लेकर आया गया हो।

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नौकरी करने से रोकने और दहेज को लेकर ताने

इस मामले में आकृति के छोटे भाई अमय सुतार ने भी पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शादी से पहले ससुराल वालों ने आकृति को नौकरी जारी रखने की बात मानी थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया। परिवार के लोग कथित तौर पर उसे नौकरी करने से रोकने लगे और दहेज में पर्याप्त सामान नहीं लाने को लेकर ताने देते थे।

अमय का आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से 10 से 20 लाख रुपये की अप्रत्यक्ष मांग भी की जाती थी। उनका कहना है कि आकृति ने काफी समय तक ये बातें परिवार से छिपाए रखीं। वह नौकरी कर आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहती थी, ताकि हालात धीरे-धीरे सुधर जाएं।

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काम शुरू करने के 4 दिन बाद मिली लाश

आकृति ने 1 जुलाई को दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर स्थित एक निजी कंपनी में दोबारा काम शुरू किया था। इसके महज चार दिन बाद 4 जुलाई को लोधी कॉलोनी की एक इमारत के नीचे उसका शव मिला। पुलिस ने इस मामले में पति अरस्तु सिक्का को दहेज मृत्यु के आरोप में गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस चश्मदीद के दावों, घटनास्थल के हालात और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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