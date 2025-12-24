अखलाक को जल्द न्याय की जागी उम्मीद, अदालत अब रोजाना करेगी सुनवाई
गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने मंगलवार को अखलाक हत्याकांड के मामले में सरकार की केस वापसी की अर्जी को निरस्त कर आरोपियों की धड़कनें बढ़ा दीं। अदालत में अब इस मामले में छह जनवरी के बाद रोजाना सुनवाई होगी। पीड़ित पक्ष को जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। अखलाक पक्ष के अधिवक्ता युसूफ सैफी ने बताया कि अखलाक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में छह जनवरी को सुनवाई होगी। इसके बाद इस केस में रोजाना सुनवाई होनी है।
इस मामले में अखलाक की बेटी शाइस्ता की गवाही हो चुकी है। शाइस्ता इस केस की चश्मदीद गवाह है। अब इस मामले में अगली गवाही होनी है। अखलाक की मां असगरी देवी की मौत हो चुकी है। वह भी इस मामले में गवाह थी। इनके अलावा अखलाक की पत्नी इकरामन और बेटे दानिश भी गवाह हैं। अब इनकी गवाही होनी है। इसके अलावा भी अन्य गवाहों की गवाही होनी है। केस की प्रतिदिन सुनवाई होने से पीड़ित पक्ष ने न्यायालय से जल्द इंसाफ की उम्मीद जताई है।
सूरजपुर स्थित अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अखलाक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। वकील यूसुफ सैफी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर याचिका को ‘निराधार’ बताते हुए खारिज कर दिया।
बिलकिस बानो केस की तरह प्रयास विफल: वृंदा करात
माकपा नेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद कामरेड वृंदा करात ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार की अर्जी को निरस्त करने पर अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए धन्यवाद दिया। माकपा नेत्री वृंदा करात अखलाक मामले में केस वापसी की सुनवाई को लेकर मंगलवार को अदालत पहुंचीं। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह बहुत ही बड़ा कदम न्याय के पक्ष में लिया है। अदालत ने ये न्याय और संविधान का झंडा फहराया है। माकपा नेत्री वृंदा करात ने गुजरात की बिलकिस बानो केस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने यहां एक कदम और आगे बढ़कर अखलाक केस को गवाही के दौरान खत्म करने की कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका ने सरकार को करारा जवाब दिया।