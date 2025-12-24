Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsakhlaq lynching case Bishara district court order regular hearing know full timeline of this case
लाउडस्पीकर से गौहत्या वाली अफवाह फिर; अखलाक लिंचिंग केस की पूरी टाइमलाइन

लाउडस्पीकर से गौहत्या वाली अफवाह फिर; अखलाक लिंचिंग केस की पूरी टाइमलाइन

संक्षेप:

अखलाक पक्ष के अधिवक्ता युसूफ सैफी ने बताया कि अखलाक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में छह जनवरी को सुनवाई होगी। इसके बाद इस केस में रोजाना सुनवाई होनी है। इस मामले में अखलाक की बेटी शाइस्ता की गवाही हो चुकी है।

Dec 24, 2025 09:36 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा | ब्रिजेश कुमार
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा स्थित जिला न्यायालय ने मंगलवार को अखलाक हत्याकांड के मामले में सरकार की केस वापसी की अर्जी को निरस्त कर आरोपियों की धड़कनें बढ़ा दीं। अदालत में अब इस मामले में छह जनवरी के बाद रोजाना सुनवाई होगी। पीड़ित पक्ष को अदालत से जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद है। अखलाक पक्ष के अधिवक्ता युसूफ सैफी ने बताया कि अखलाक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में छह जनवरी को सुनवाई होगी। इसके बाद इस केस में रोजाना सुनवाई होनी है। इस मामले में अखलाक की बेटी शाइस्ता की गवाही हो चुकी है। शाइस्ता इस केस की चश्मदीद गवाह है। अब इस मामले में अगली गवाही होनी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अखलाक की मां असगरी देवी की मौत हो चुकी है। वह भी गवाह थीं। इनके अलावा अखलाक की पत्नी इकरामन और बेटे दानिश भी गवाह हैं। अब इनकी गवाही होनी है। इसके अलावा भी अन्य गवाहों की गवाही होनी है। केस की प्रतिदिन सुनवाई होने से पीड़ित पक्ष को जल्द इंसाफ होने उम्मीद है। ऐसे में 10 साल पुराना केस एक बार फिर जिंदा हो गया है। आइए जानते हैं इस मामले में अबतक क्या-क्या हुआ-

मंदिर के लाउडस्पीकर से घोषणा के बाद जुटी थी भीड़

दादरी से सटे बिसाहड़ा गांव में अखलाक का परिवार लगभग 70 वर्षों से रह रहा था। गांव में उनका किसी से कोई पुराना विवाद या दुश्मनी नहीं थी। अखलाक का बड़ा बेटा मोहम्मद सरताज भारतीय वायु सेना में कार्यरत था और उस समय चेन्नई में तैनात था।

गांव में 28 सितंबर 2015 की शाम अफवाह फैली कि अखलाक ने गोहत्या की। इसके बाद दो युवकों द्वारा मंदिर के लाउडस्पीकर से यह घोषणा की गई, जिससे गांव में तनाव बढ़ गया। लाउडस्पीकर से घोषणा के बाद गांव में लोग जमा होने लगे। रात करीब 10:30 बजे लाठियों, ईंटों से लैस भीड़ अखलाक के घर पहुंची। उस समय परिवार खाना खा चुका था और सोने की तैयारी कर रहा था। अखलाक और उनका बेटा दानिश सो चुके थे। भीड़ ने घर में घुसकर फ्रिज से मांस निकाला। परिवार का कहना था कि वह मटन था, लेकिन भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी। अखलाक और दानिश को घर से बाहर घसीटकर बेरहमी से मारपीट की। इससे अखलाक की मौत हो गई और उनका 22 वर्षीय बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया। दानिश का लंबे समय तक इलाज चला।

कब-क्या हुआ

●28 सितंबर 2015: बिसाहड़ा गांव में बेकाबू भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला किया और पीटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बेटे दानिश को भी घायल कर दिया।

●23 दिसंबर 2015: पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

●9 जुलाई 2016: अदालत के निर्देश पर अखलाक और उसके परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दाखिल कर दी गई।

●26 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लेने का आधिकारिक निर्णय लिया।

●12 सितंबर 2025: प्रॉसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में मामला वापस लेने की कार्रवाई शुरू की।

●23 दिसंबर 2025: जिला न्यायालय ने केस वापसी की अर्जी को खारिज कर दिया।

यह आदेश न्याय की दिशा में बड़ा कदम : वृंदा करात

अखलाक हत्याकांड को लेकर माकपा नेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद कामरेड वृंदा करात ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सरकार की अर्जी को निरस्त करने पर खुशी जाहिर की। वृंदा करात केस वापसी की सुनवाई पर मंगलवार को अदालत पहुंचीं। उन्होंने कहा कि अदालत ने न्याय और संविधान का झंडा फहराया है। गुजरात की बिलकिस बानो केस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने यहां एक कदम और आगे बढ़कर अखलाक केस को गवाही के दौरान खत्म करने की कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका ने सरकार को करारा जवाब दिया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।