अखलाक लिंचिंग : आरोपियों को कोर्ट से लगा झटका; केस ट्रांसफर करने की अर्जी रद्द

गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय में गुरुवार को अखलाक हत्याकांड मामले में केस ट्रांसफर की अर्जी पर सुनवाई हुई। जिला जज ने आरोपी पक्ष की याचिका को निरस्त कर दिया। इससे पहले जिला न्यायालय सरकार की केस वापसी की अर्जी को निरस्त कर चुका है।

Jan 23, 2026 07:53 am IST
दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की सूचना पर अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे दानिश को भी पीटकर अधमरा कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

पीड़ित पक्ष के वकील यूसुफ सैफी ने बताया कि इस मामले में आरोपी पक्ष ने केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने को लेकर एक अर्जी लगाई थी। केस ट्रांसफर के मामले में लगाई गई अर्जी पर गुरुवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलेगा केस

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के के बाद अदालत ने केस ट्रांसफर करने को लेकर लगाई गई आरोपी पक्ष की अर्जी को निरस्त कर दिया। जिला जज ने कहा कि यह केस अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलेगा। शुक्रवार को अखलाक पक्ष की ओर से गवाही होगी।

अखलाक की पत्नी की गवाही आज होगी

इस मामले में शुक्रवार को गवाही होनी है। इस केस में अखलाक की मां असगरी देवी की मौत हो चुकी है। वह भी इस मामले में गवाह थीं। उनके अलावा अखलाक की पत्नी इकरामन और बेटे दानिश भी गवाह है। अब उनकी गवाही होनी है। शुक्रवार को पहले अखलाक की पत्नी इकरामन की गवाही होगी। इसके अलावा अन्य गवाहों की गवाही भी होनी है। केस की रोजाना सुनवाई होगी।

