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सूर्या चौहान समेत 4 हत्याकांड गिनाकर अखिलेश ने पूछा- क्या UP का गृह मंत्रालय अंडरग्राउंड हो गया है?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड से प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सूर्या समेत अन्य हत्याकांड का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा- क्या यूपी में गृह मंत्रालय है या फिर… 

सूर्या चौहान समेत 4 हत्याकांड गिनाकर अखिलेश ने पूछा- क्या UP का गृह मंत्रालय अंडरग्राउंड हो गया है?

गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के बाद से पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस कांड समेत अन्य का जिक्र करते हुए यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर किए गए ट्वीट में लिखा- "ये उप्र की कानून व्यवस्था के ठप्प होने का प्रतीक है।" इसके साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर तंज भी कसा है। जानिए पूर्व सीएम ने किन हत्याकांड का जिक्र किया है।

क्या गृह मंत्रालय अंडरग्राउंड हो गया है? अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने अपने एक्स ट्विट में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हत्याकांड का जिक्र किया है। इसके साथ ही यूपी सरकार पर तंज भी कसा है। उन्होंने लिखा- "पश्चिमी उप्र में एशियन गेम्स में चयनित पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या, सूर्या चौहान और एक दूध व्यापारी की हत्या, उप्र की कानून व्यवस्था के ठप्प होने का प्रतीक है।" इसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा- “‘गृह’ नामक कोई मंत्रालय यूपी में है क्या या अपराधियों के दुस्साहस को देखकर अंडरग्राउंड हो गया है।”

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अखिलेश के ट्वीट में किन हत्याकांड का जिक्र

  • पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या

गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में रहने वाले चिराग त्यागी एक पैरा एथलीट और स्वर्ण पदक विजेता थे। उनकी हत्या कर दी गई है। उनका शव हिंडन क्षेत्र स्थित साईं उपवन में शनिवार को मिला था। चिराग त्यागी ने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था।

उन्होंने एशियन पैरा गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया था। पुलिस रिपोर्ट में सामने आया है कि इस हत्या के पीछे की वजह खेल प्रतिस्पर्धा और एशियन गेम्स के चयन को लेकर पैदा हुई रंजिश थी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है।

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  • राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या

दूसरी घटना मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी रहीं 17 वर्षीय अनुष्का पाल उर्फ रिया से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक, कुछ पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में फास्ट फूड स्टॉल संचालक ने अनुष्का की ईंट मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे करीब डेढ़ महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है।

  • सूर्या चौहान की चाकू गोदकर हुई हत्या

तीसरी घटना गाजियाबाद की है। यहां 11वीं के छात्र सूर्या की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी और चौहान दोस्त थे। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर विवाद बढ़कर बहस में बदल गया, जिसके बाद चौहान पर चाकू से हमला किया गया। और फिर उसकी मौत हो गई। घटना में शामिल मुख्य आरोपी असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। जबकि इस हत्याकांड में शामिल तीन अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ पूछताछ जारी है।

  • दूध व्यापारी की हत्या

चौथी घटना में दूध व्यापारी की हत्या का जिक्र किया है। दरअसल, ये मामला लोनी का है। यहां एक डेयरी संचालक घर से खल लेने के लिए निकला था, लेकिन फिर अंडरपास के निकट से गायब हो गया। वहां उसकी बाइक, 7 कारतूस, चप्पल और खून के निशान मिले थे। करीब 4 दिन से लापता युवक अब तक नहीं मिला है। अंडरपास के निकट मिले सामान के आधार पर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने एक कार को सीसीटीवी में देखा। आशंका है कि इसी कार से डेयरी संचालक को मारने के बाद उठाकर ले जाया गया है।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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