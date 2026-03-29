आधे-अधूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर गए, नोएडा में अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला
समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने नोएडा के दादरी में रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उनके पास 9 साल का कोइ हिसाब नहीं है, इसलिए आधा-अधूरा उद्घाटन कर गए।
समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने नोएडा के दादरी में रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उनके पास 9 साल का कोइ हिसाब नहीं है, इसलिए आधा-अधूरा उद्घाटन कर गए। उन्होंने कहा, इसे एनओसी दिलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इसी के साथ उन्होंने किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, अभी तो केवल एक फेज का उद्घाटन हुआ है। आगे और भी फेस का उद्घाटन होना है और ये हमारा वादा है कि हम किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा।
उन्होंने कहा, आगे जो भी फेज बनेंगे, अगर किसान भाइयों की जमीन ली जाएगी तो बाजार भाव से ली जाएगाी। 64 फीसदी भी देंगे और 4 पर्सेंट प्लॉट भी देंगे। अखिलेश यादव ने कहा, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है, कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। यूनिवर्सिटी से ना केवल छात्रों को बुलाया गया बल्कि उन्हें ये भी कहा गया कि रैली के बाद उन्हें छुट्टी दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है।
‘एटीएम’ को लेकर कसा तंस
उन्होंने कहा, हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं है, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का तो हिसाब किताब कर लेते। इस एटीएम ने पूरी दुनिया को परेशान किया होगा। अखिलेश यादव ने कहा, हम सब लोगों ने वह लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारे इतिहास, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में तमाम PDA महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए रिवर फ्रंट पर प्रतिमा लगाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, PDA के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, तिरस्कार होता है और समय समय पर उनका सम्मान छीना जाता है। हमें बदलाव लाना होगा, इसके लिए साल लगे या सदी हम पीछे नहीं हटेंगे।
सपा मुखिया ने कहा, जिसने अन्याय की, अपमान की, उत्पीड़न की, भेदभाव की अपेक्षा नहीं झेली है वह कभी हमारा दर्द नहीं समझ सकते हैं। वह हमारा दर्द नहीं महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगाजल से धुलवाने पर हमें हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा, नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो आरक्षण है वो उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं देते पेपर लीक कराते हैं।
महिलाओं को हर सात 40 हजार देने का वादा
अखिलेश यादव ने रैली में कहा, आने वाले समय में भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 1090 कौ और मजबूत करके अपनी बहनों को सुरक्षा देने का काम करेंगे, समाजवादी पेंशन दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताओं बहनों के लिए 40 हजार रुपया हर साल देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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