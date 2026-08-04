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क्या अरविंद केजरीवेल को मिल गया अखिलेश यादव का साथ? E20 पर कह दी बड़ी बात

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल ने ई20 को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी के मद्देनजर उन्होंने पीएम आवास तक करीब 100 लोगों के साथ मार्च भी किया। 

क्या अरविंद केजरीवेल को मिल गया अखिलेश यादव का साथ? E20 पर कह दी बड़ी बात
ई20 को लेकर अरविंद केजरीवाल के मार्च के बाद अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई20 को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नया आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को वह एथेनॉल से जुड़ी मांगो को लेकर 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर गए, हालांकि रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जैस्मीन शाह और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ फिरोजशाह मार्ग पर ही धरने पर बैठ गए। केजरीवाल ने कहा है कि कहा कि ई20 पेट्रोल के खिलाफ उनकी पार्टी का विरोध जारी रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी प्रतिकिया दी है और आशंका जताई है कि सरकार के साथ-साथ कोई और भी इससे मुनाफा कमा रहा है।

उन्होंने कहा, जिन-जिन गाड़ियों में एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमोबाइल कंपनियां उसकी ऐड दें और बताएं कि इससे माइलेज बढ़ गई है, रखरखाव भी फ्री हो गया है और कीमत भी कम हो गई हैं। अगर वे ऐड नहीं दे रही हैं तो वह भी सरकार के साथ मुनाफा कमा रही हैं। कहीं न कहीं स्पेयर पार्ट्स या किसी और तरीके से मुनाफा कमाया जा रहा है। या किसी और तरीके से अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। जैसा कि हमने डोनेशन चोरी के मामले में देखा है, ऊपर से तो ताला लगा होता है, लेकिन नीचे एक सुरंग होती है।

केजरीवाल ने की लोगों से सड़कों पर उतरेन की अपील

इससे पहले केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि अगर वे इसे लागू होने से रोकना चाहते हैं, तो बड़ी संख्या में इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल हों। विरोध मार्च के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी उन राज्यों में भी इस नीति को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करेगी, जहां उसके विधायक हैं। उन्होंने कहा, गोवा और गुजरात में भी हमारे विधायक हैं और हम वहां भी ई20 (नीति) पारित नहीं होने देंगे। हमारे विधायक विधानसभाओं में इसका विरोध करेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि मंगलवार को विरोध मार्च में केवल 100 के करीब लोग शामिल हुए, लेकिन इन लोगों ने सोशल मीडिया पर आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करने के बावजूद इसमें हिस्सा लेकर हिम्मत दिखाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अगर लोग ई20 से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना होगा।

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ट्रंप के दबाव का आरोप

आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया, मैंने आज संसद में यह सवाल उठाया और जवाब से यह साफ हो गया है कि सरकार ई20 लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि एथनॉल उत्पादन से भारतीय किसानों को लाभ नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति से अमेरिका के किसानों को फायदा होगा।

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केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव का मुकाबला करने और अमेरिका से एथनॉल का आयात रोकने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति भारतीय किसानों के बजाय विदेशी हितों को प्राथमिकता देती है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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