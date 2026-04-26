अगर सरकार बनी तो... अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में सपा की सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे में भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी और उनके बिजली बिल माफ होंगे। उन्होंने विजन इंडिया के पीडीए कार्यक्रम में ये बातें कहीं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में सपा की सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे में भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी और उनके बिजली के बिल माफ होंगे। उन्होंने शनिवार को विजन इंडिया के पीडीए कार्यक्रम में ये बातें कहीं।
कौशांबी स्थित होटल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और कृषि विशेषज्ञों के साथ लखनऊ से बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ से रवाना होते समय विमान में तकनीकी खामी आने के कारण वह कौशांबी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम को संबोधित किया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं।
अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा अधूरा रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं और आत्महत्या कर रहे। आलू उत्पादकों को भंडारण के पर्याप्त संसाधन नहीं होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी सरकार स्टोरेज सुविधाएं बढ़ाएगी और इंसेटिव योजना को बढ़ावा देगी। अखिलेश यादव ने करीब 20-25 मिनट तक बातचीत की।
मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान
किसान को अपनी फसल के लिए सही संसाधन और दाम मिलने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों के जरिए ढांचा मजबूत किया जाएगा और गांवों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। स्मार्ट सिटी बन सकती हैं तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बन सकते। बिजली व्यवस्था पर कहा कि स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे। उनकी सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और उनके पुराने बिल माफ किए जाएंगे। गाजियाबाद में कार्यक्रम का संचालन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं विजन इंडिया के संयोजक डॉ. अभिषेक मिश्रा ने किया। इस दौरान सांसद हरेंद्र मलिक और इकरा हसन ने भी किसानों से संवाद कर समस्याएं सुनीं।
दूध और 23 फसलों को एमएसपी की गारंटी देंगे
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि फसलों की एमएसपी को लेकर मौजूदा सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। उनकी सरकार आते ही 23 फसलों के साथ दूध को भी शामिल कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देंगे। इस दौरान लोगों ने किसान के आत्महत्या करने, फसल से आय कमाने से संबंधित सवाल किए।
अखिलेश ने जवाब दिया कि सपा की सरकार आने के बाद किसान के द्वारा गन्ना देने के 24 घंटे के भीतर खाते में भुगतान मिलेगा। पर्ची कटते ही किसान के खाते में रकम आ जाएगी। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का किसान रिवाल्विंग फंड बनेगा। उन्होंने एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन को मजबूत करने की भी बात कही। साथ ही किसानों के लिए ऋण राहत कानून लाने का आश्वासन दिया।
विपक्ष पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
अखिलेश यादव ने बातचीत में कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा से पास हो गया है। अधिसूचित हो गया है, भाजपा उसे स्वीकार नहीं कर रही। पूरी भाजपा आधी आबादी से झूठ बोलने के लिए निकल पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता का दुरूपयोग कर रही। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरूपयोग कर रही। एजेंसियों से दबाव डालकर और लालच देकर पार्टियों को तोड़ती है। गाजीपुर में जिस गरीब की बेटी की जान गई, उसे भाजपा के नेता लालच का दबाव दे रहे। उसके घर पुलिस बैठी है। महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।