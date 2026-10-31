20 हजार श्रद्धालुओं संग गायत्री परिवार का ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम; युग निर्माण संकल्पों को धरातल पर उतारने का आह्वान

इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय समारोह में देश-विदेश के करीब 24 हजार सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस दौरान माता भगवती देवी शर्मा की स्मृति में डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी किया गया।

वैदिक मंत्रोच्चारण, ध्वजारोहण और 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के उत्साह के बीच शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तीन दिवसीय शताब्दी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गायत्री परिवार व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से समाज में नई चेतना जगा रहा है। उन्होंने अखंड दीप की शताब्दी को जन-जन तक ज्ञान और संस्कार का प्रकाश पहुँचाने का संकल्प बताया।

प्रथम दिन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में गायत्री परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस संगठन ने आध्यात्मिक जागरूकता के साथ लोगों को अच्छे संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। दरअसल, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की साधना के 100 वर्ष पूरे होने, गायत्री परिवार की सह-संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी और अखंड दीप के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शांतिकुंज की ओर से तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह समारोहों की श्रृंखला के द्वितीय चरण है।

डाक टिकट का भी अनावरण इस दौरान माताजी की स्मृति में डाक टिकट का अनावरण किया गया। विशेष डाक टिकट का जारी होना अखिल विश्व गायत्री परिवार की शताब्दी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह डाक टिकट विगत सौ वर्षों की साधना, तप, सेवा, संगठन और लोकमंगल के लिए किए गए रचनात्मक प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर स्मरण कराता है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 1991 में युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के नाम पर तथा वर्ष 2021 में शांतिकुंज की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी हो चुका है। यह तीसरा अवसर है।

तप-साधना और अखंड दीप के सौ साल समारोह के दलनायक और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पण्ड्या और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सबसे पहले संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस दौरान शांतिकुंज के आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया। डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि यह महोत्सव वंदनीया माताजी की जन्मशताब्दी, युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य की तप-साधना और अखंड दीप के सौ वर्षों का ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम है। उन्होंने राजतंत्र की व्यवस्था-शक्ति और धर्मतंत्र की नैतिक चेतना के समन्वय को लोकमंगल के लिए आवश्यक बताया। समारोह में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लगभग 650 विद्यार्थी विभिन्न व्यवस्थाओं में सेवाएँ दे रहे हैं। प्रज्ञा योग और लोकनृत्यों की प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति की विविधता को जीवंत किया।

नैतिक शक्ति को पहचानना होगा गायत्री परिवार की महिला विंग की प्रमुख शेफाली पण्ड्या ने उपस्थित जनसमुदाय से संकल्पों को धरातल पर उतारने का आह्वान करते हुए कहा, "वर्ष 2026 में हमने संकल्प लिए, और वर्ष 2027 में उन संकल्पों को धरातल पर उतारने का समय है।" उन्होंने कहा, "युग परिवर्तन केवल विचारों से नहीं होगा। उसके लिए व्यक्ति को बदलना होगा, समाज को जागना होगा और राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक एवं नैतिक शक्ति को पहचानना होगा।" नारी जागरण आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य यही था कि नारियाँ जागें, अपने पैरों पर खड़ी हों, विकसित हों, पढ़ें-लिखें और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आज हम देख रहे हैं कि गायत्री परिवार की नारियाँ कितना बढ़-चढ़कर काम कर रही हैं। यह वंदनीया माताजी का ही पुरुषार्थ था।"