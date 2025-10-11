Akasa Air Flight QP 1607 Safely Lands in Delhi After Bird Strike दिल्ली आ रही फ्लाइट से टकराया पक्षी, डगमगा गया पूरा विमान; बड़ा हादसा टला, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAkasa Air Flight QP 1607 Safely Lands in Delhi After Bird Strike

दिल्ली आ रही फ्लाइट से टकराया पक्षी, डगमगा गया पूरा विमान; बड़ा हादसा टला

पुणे से दिल्ली आ रही अकासा एयर की फ्लाइट से उड़ान के दौरान एक पक्षी टकरा गया, जिससे विमान डगमगा गया और यात्रियों में थोड़ी देर के लिए हलचल मच गई, हालांकि पायलट ने सूझबूझ से विमान की दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कराई और अब इंजीनियरिंग टीम द्वारा उसकी जाँच की जा रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 10:41 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली आ रही फ्लाइट से टकराया पक्षी, डगमगा गया पूरा विमान; बड़ा हादसा टला

पुणे से दिल्ली आ रही अकासा एयर की फ्लाइट से अचानक एक पक्षी टकरा गया। बर्ड हिट से पूरा विमान डगमगा गया। इस दौरान यात्रियों और चालक दल के बीच हलचल मच गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ और प्रशिक्षण ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा।

सुरक्षित लैंडिंग, कोई हताहत नहीं

अच्छी खबर यह है कि विमान ने दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सकुशल विमान से उतरे। अकासा एयर के प्रवक्ता ने बताया, "हमारी प्राथमिकता हमेशा यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा रही है और इस घटना में भी यह सुनिश्चित किया गया।"

इंजीनियरिंग टीम की गहन जांच

पक्षी से टक्कर के बाद विमान को अकासा एयर की इंजीनियरिंग टीम द्वारा गहन जांच के लिए ले जाया गया है। प्रवक्ता ने कहा, "हमारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, विमान की पूरी तरह से जांच की जा रही है। इसे सेवा में तभी वापस लाया जाएगा, जब यह पूरी तरह से सुरक्षित और उड़ान के लिए तैयार पाया जाएगा।"

अकासा एयर ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अपनी सुरक्षा नीतियों को दोहराया है। पक्षी टक्कर जैसी घटनाएं, हालांकि असामान्य नहीं हैं, लेकिन हर बार इनका सामना करने के लिए एयरलाइंस पूरी तरह तैयार रहती हैं। कंपनी ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

पक्षी की टक्कर होना आम बात

विमानन उद्योग में पक्षी टक्कर कोई नई बात नहीं है। यह घटनाएं अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते या उतरते समय होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक विमान ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और पायलटों को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

यात्रियों ने बताई आपबीती

यात्रियों ने बताया कि लैंडिंग के दौरान थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन चालक दल ने स्थिति को शांति और पेशेवर ढंग से संभाला। एक यात्री ने कहा, "हमने एक झटका महसूस किया, लेकिन पायलट ने तुरंत हमें आश्वस्त किया कि सब कुछ नियंत्रण में है।"