अजित पवार के निधन पर दिल्ली में CM रेखा गुप्ता से लेकर केजरीवाल तक, किसने क्या कहा?

महाराष्ट्र की सियासत में आज शोक की लहर है। सुबह-सुबह आज बारामती प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार सहित 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई राजनीतिक दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने भी महराष्ट्र के डिप्टी सीएम को श्रद्धांजलि दी। आइए जानते हैं किसने क्या कहा?

महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति-रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अजित पवार के निधन पर कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में असामयिक निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक एवं स्तब्ध कर देने वाली है। उनका जाना भारतीय राजनीति विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए, एक अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिवारजनों एवं उनके समर्थकों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकसंतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें।

बेहद दुर्भाग्यपूर्ण-केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी समेत अन्य लोगों की मृत्यु की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। परमात्मा मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके परिजनों व शुभचिंतकों को इस दुःख की घड़ी में साहस दें।

खबर बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाली-आतिशी दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दुख जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित अन्य लोगों के निधन की खबर बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाली है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

अत्यंत दुःखद- दिल्ली बीजेपी चीफ अजित पवार के निधन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के निधन की सूचना अत्यंत दुःखद है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि श्री अजीत पवार जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकसंतप्त परिवारजनों व समर्थकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें।