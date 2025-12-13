अजय गुप्ता ही था गोवा नाइट क्लब का 'कर्ता-धर्ता'; पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप: गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच में अब तक सौरभ और गौरव लूथरा का नाम ही सामने आ रहा था।

गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच में अब तक सौरभ और गौरव लूथरा का नाम ही सामने आ रहा था। हालांकि अब पुलिस को एक और अहम जानकारी मिली है। पुलिस ने पाया है कि उनका स्लीपिंग पार्टनर अजय गुप्ता ही क्लब का मुख्य कर्ता-धर्ता था। दरअसल, इस क्लब का आइडिया अजय गुप्ता का ही था और वही इसे चलाता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन नाइट क्लब में हादसा हुआ, अजय गुप्ता गोवा में ही था। आग लगने के कुछ घंटों बाद वह जल्दबाजी में दिल्ली भाग गया था और तीन दिन बाद वह दिल्ली के एक अस्पताल में मिला। अजय गुप्ता लाजपत नदर के आईबीएस अस्पताल में मिला है। ये अस्पताल उसके एक करीबी दोस्त का बताया जा रहा है।

पूछताछ के बाद, उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और नौ दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया । जांच में यह भी पता चला है कि गुप्ता ने अपने अच्छे संपर्कों का इस्तेमाल करके पहले भी पुलिस की तीन चेतावनियों को एक पूर्व IPS अधिकारी की मदद से खत्म करवा दिया था, जिससे क्लब पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस बीच, लूथरा बंधुओं को भी जल्द ही कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए थाईलैंड से भारत लाया जाएगा।

उत्तरी गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’नाइटक्लब के सह-मालिक गौरव और सौरभ लूथरा आग लगने की घटना के तुरंत बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए। उनके खिलाफ इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी किया गया है।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जबकि उनके साझेदार को आगजनी की घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया गया।