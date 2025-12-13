Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
अजय गुप्ता ही था गोवा नाइट क्लब का 'कर्ता-धर्ता'; पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप:

Dec 13, 2025 09:10 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच में अब तक सौरभ और गौरव लूथरा का नाम ही सामने आ रहा था। हालांकि अब पुलिस को एक और अहम जानकारी मिली है। पुलिस ने पाया है कि उनका स्लीपिंग पार्टनर अजय गुप्ता ही क्लब का मुख्य कर्ता-धर्ता था। दरअसल, इस क्लब का आइडिया अजय गुप्ता का ही था और वही इसे चलाता था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन नाइट क्लब में हादसा हुआ, अजय गुप्ता गोवा में ही था। आग लगने के कुछ घंटों बाद वह जल्दबाजी में दिल्ली भाग गया था और तीन दिन बाद वह दिल्ली के एक अस्पताल में मिला। अजय गुप्ता लाजपत नदर के आईबीएस अस्पताल में मिला है। ये अस्पताल उसके एक करीबी दोस्त का बताया जा रहा है।

पूछताछ के बाद, उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और नौ दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया । जांच में यह भी पता चला है कि गुप्ता ने अपने अच्छे संपर्कों का इस्तेमाल करके पहले भी पुलिस की तीन चेतावनियों को एक पूर्व IPS अधिकारी की मदद से खत्म करवा दिया था, जिससे क्लब पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस बीच, लूथरा बंधुओं को भी जल्द ही कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए थाईलैंड से भारत लाया जाएगा।

उत्तरी गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’नाइटक्लब के सह-मालिक गौरव और सौरभ लूथरा आग लगने की घटना के तुरंत बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए। उनके खिलाफ इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी किया गया है।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जबकि उनके साझेदार को आगजनी की घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया गया।

अदालत में, गौरव और सौरभ लूथरा के वकील ने उनके भाग जाने के आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि यह यात्रा एक व्यावसायिक बैठक के लिए थी, और तर्क दिया कि दोनों भाई केवल लाइसेंसधारी हैं, न कि नाइटक्लब के वास्तविक मालिक। इस बीच, गोवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य पुलिस, लूथरा बंधुओं के प्रत्यर्पण के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है।

