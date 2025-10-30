गाजियाबाद की अजंतापुरम योजना पर 31 साल बाद शुरू होगा काम, ले-आउट पर लगाई मुहर

संक्षेप: गाजियाबाद में आवास एवं विकास परिषद की अजंतापुरम योजना के ले-आउट प्लान पर आखिरकार मुहर लग गई। इससे करीब चार हजार लोगों का 31 साल का इंतजार खत्म हो गया है। आवास आयुक्त की मुहर लगने के बाद अब योजना को शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

हिंडन एयरपोर्ट के पास सिकंदरपुर, निस्तौली, भोपुरा, बेहटा हाजीपुर व पसौंडा गांव की जमीन पर अजंतापुरम को बसाने की योजना बनी थी। सहकारी आवास समितियों के मुताबिक मार्च 1994 में परिषद ने जमीन ले ली थी। योजना को दो साल में योजना शुरू करने का आश्वासन दिया गया था। समितियों के मुताबिक, योजना को विकसित करने के बाद विकास शुल्क लेकर 80 फीसदी जमीन उन्हें लौटानी थी, मगर दो से 10 साल और 10 से 20 और फिर 30 साल बीत गए, लेकिन योजना कागजों में ही सिमटी रही। 31 साल बाद योजना के ले-आउट पर मुहर लगी है।

आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने लेआउट को हरी झंडी दे दी है। पहले चरण में समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की जाएंगी। इनमें पूर्व में जारी आदेशों की समीक्षा की जाएगी और सहमति बनाकर योजना को शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। समितियों के पदाधिकारियों ने भी खुशी जताई है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द योजना को शुरू करना चाहिए।

कई विभागों की जमीन है : अजंतापुरम योजना करीब 190 एकड़ में विकसित होनी है। इतने क्षेत्रफल के लेआउट पर ही मुहर लगी है। इसमें पहले 11 सहकारी आवास समितियां शामिल थीं, मगर अब सात समितियों की ही जमीन है। समितियों ने 135 एकड़ जमीन दी थी। बाकी जमीन आवास एवं विकास परिषद ने खरीदी थी। इस योजना में जीडीए, नगर निगम, ग्राम सभा, पीडब्ल्यूडी की जमीन भी है। पूर्व में योजना 230 एकड़ या इससे भी अधिक जमीन में विकसित होनी थी।

योजना शुरू होते ही समितियां अपने सदस्यों को भूखंड आवंटित करेंगी और आवास बन सकेंगे। सड़क, सीवर, पार्क, नाले, पेयजल जैसी सुविधाओं के साथ सामुदायिक केंद्र, मॉल, अस्पताल व स्कूल भी खोले जाएंगे।

समिति के पदाधिकारी चले गए थे कोर्ट : समितियों ने 31 साल पहले जमीन परिषद को दी थी। पदाधिकारी जवान से बूढ़े हो गए और कई की मौत भी हो चुकी है। परिषद के अधिकारियों से नाउम्मीद होकर पदाधिकारी इसी साल हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने भी परिषद से जवाब मांगा था।

जन विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव आरबी शर्मा का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच पता चला है कि लेआउट फाइनल हो गया है। लोक विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव आरपी अरोरा का कहना है कि 31 साल हो चुके हैं। अब अधिकारियों को जल्द ही योजना शुरू करनी चाहिए।

इसलिए होती रही देरी पूर्व में कई बार भेजे लेआउट हमेशा जमीन की अड़चन के चलते यह फाइनल नहीं हो पाया। योजना में शुरुआत ही समितियों से लेकर विभागों की जमीन को लेकर रुकावट आती रही। अब तक दर्जनों बार इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई। इसी साल लेआउट फिर से मुख्यालय भेजा गया था, लेकिन एयरपोर्ट जाने वाले संपर्क मार्ग के आसपास व्यावसायिक भूखंड आरक्षित किए जाने के कारण इसमें दोबारा बदलाव करना पड़ा।

एयरपोर्ट के पास मिल सकेंगी सुविधाएं योजना का लेआउट फाइनल होने से एयरपोर्ट के पास सुविधाएं मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। इस लेआउट में एयरपोर्ट के पास की जमीन और रोड के आसपास होटल, रेस्तरां, मॉल व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का प्रावधान किया गया है। अभी एयरपोर्ट आने वाले यात्री व विमान कंपनियों के कर्मचारियों को होटल न मिलने से बड़ी परेशानी होती है। उन्हें दिल्ली जाना होता है।