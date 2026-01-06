अजंतापुरम योजना से जुड़ा आया नया अपडेट आया सामने, हर सोसाइटी में होंगी यह सुविधाएं

संक्षेप: गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के नजदीक से लेकर दिल्ली बॉर्डर और लोनी तक करीब 190 एकड़ में अजंतापुरम योजना विकसित होनी है। करीब 31 साल पहले 11 सहकारी आवास समितियों ने जमीन खरीदकर परिषद को योजना लाने का प्रस्ताव दिया था।

गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट के नजदीक प्रस्तावित अजंतापुरम आवासीय योजना को बसाने की प्रक्रिया चल रही है। यहां हर सोसाइटी को अपनी जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र, विद्युत उपकेंद्र, स्कूल व जन औषधि केंद्र के लिए जमीन छोड़नी होगी। इसका प्रावधान करने पर ही नक्शा पास किया जाएगा। आवास एवं विकास परिषद के अधिकारी और सहकारी आवास समितियों के पदाधिकारियों ने रविवार को साइट पर इसको लेकर मुआयना भी किया है।

हिंडन एयरपोर्ट के नजदीक से लेकर दिल्ली बॉर्डर और लोनी तक करीब 190 एकड़ में अजंतापुरम योजना विकसित होनी है। करीब 31 साल पहले 11 सहकारी आवास समितियों ने जमीन खरीदकर परिषद को योजना लाने का प्रस्ताव दिया था। परिषद ने प्रस्ताव स्वीकार कर दो साल में इसे शुरू करने का दावा किया था, लेकिन तमाम बाधाओं से जूझते हुए बीते साल ही इसका लेआउट फाइनल हो पाया है।

अब योजना में विकास कार्य के लिए बजट का प्रस्ताव बन रहा है। परिषद समितियों की जमीन के 20 फीसदी हिस्से पर सड़क, नाले, सीवर व पार्क आदि विकसित करेगी और बाकी जमीन समितियों को वापस दे दी जाएगी। इस पर समिति अपने हिसाब से निर्माण कराएंगी। आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के साथ नक्शे में स्वास्थ्य केंद्र, विद्युत उपकेंद्र, स्कूल व जन औषधि केंद्र व पार्क का भी प्रावधान करना होगा। यह हर समिति के लिए आवश्यक होगा और इसके लिए परिषद ने अपने बायलॉज में उपलब्ध जमीन के आधार पर हर सुविधा के लिए क्षेत्रफल भी तय कर रखा है।

दो कॉलेज भवन भी बनाए जाएंगे दो बड़ी समिति लोक विहार और जन विहार हैं। इन दोनों ही समितियों की जमीन पर एक-एक इंटर कॉलेज बनाए जाएगा। इसके लिए सहकारी समिति जमीन देनी होगी। लेआउट में यह सभी स्थान पहले थे सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य सोसाइटियों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। तय क्षेत्रफल से कम जमीन का प्रावधान करने पर परिषद उस समिति का नक्शा पास नहीं करेगी। इस संबंध में समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी।