अजंतापुरम योजना से जुड़ा आया नया अपडेट आया सामने, हर सोसाइटी में होंगी यह सुविधाएं

संक्षेप:

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के नजदीक से लेकर दिल्ली बॉर्डर और लोनी तक करीब 190 एकड़ में अजंतापुरम योजना विकसित होनी है। करीब 31 साल पहले 11 सहकारी आवास समितियों ने जमीन खरीदकर परिषद को योजना लाने का प्रस्ताव दिया था।

Jan 06, 2026 09:51 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट के नजदीक प्रस्तावित अजंतापुरम आवासीय योजना को बसाने की प्रक्रिया चल रही है। यहां हर सोसाइटी को अपनी जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र, विद्युत उपकेंद्र, स्कूल व जन औषधि केंद्र के लिए जमीन छोड़नी होगी। इसका प्रावधान करने पर ही नक्शा पास किया जाएगा। आवास एवं विकास परिषद के अधिकारी और सहकारी आवास समितियों के पदाधिकारियों ने रविवार को साइट पर इसको लेकर मुआयना भी किया है।

हिंडन एयरपोर्ट के नजदीक से लेकर दिल्ली बॉर्डर और लोनी तक करीब 190 एकड़ में अजंतापुरम योजना विकसित होनी है। करीब 31 साल पहले 11 सहकारी आवास समितियों ने जमीन खरीदकर परिषद को योजना लाने का प्रस्ताव दिया था। परिषद ने प्रस्ताव स्वीकार कर दो साल में इसे शुरू करने का दावा किया था, लेकिन तमाम बाधाओं से जूझते हुए बीते साल ही इसका लेआउट फाइनल हो पाया है।

अब योजना में विकास कार्य के लिए बजट का प्रस्ताव बन रहा है। परिषद समितियों की जमीन के 20 फीसदी हिस्से पर सड़क, नाले, सीवर व पार्क आदि विकसित करेगी और बाकी जमीन समितियों को वापस दे दी जाएगी। इस पर समिति अपने हिसाब से निर्माण कराएंगी। आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के साथ नक्शे में स्वास्थ्य केंद्र, विद्युत उपकेंद्र, स्कूल व जन औषधि केंद्र व पार्क का भी प्रावधान करना होगा। यह हर समिति के लिए आवश्यक होगा और इसके लिए परिषद ने अपने बायलॉज में उपलब्ध जमीन के आधार पर हर सुविधा के लिए क्षेत्रफल भी तय कर रखा है।

दो कॉलेज भवन भी बनाए जाएंगे

दो बड़ी समिति लोक विहार और जन विहार हैं। इन दोनों ही समितियों की जमीन पर एक-एक इंटर कॉलेज बनाए जाएगा। इसके लिए सहकारी समिति जमीन देनी होगी। लेआउट में यह सभी स्थान पहले थे सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य सोसाइटियों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। तय क्षेत्रफल से कम जमीन का प्रावधान करने पर परिषद उस समिति का नक्शा पास नहीं करेगी। इस संबंध में समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी।

एच राम, अधिशासी अभियंता, आवास एवं विकास परिषद, ''लेआउट में सभी सुविधाओं के लिए प्रावधान किया गया है। समितियों को अपनी जमीन में सभी सुविधाओं के लिए तय अनुपात में जमीन छोड़नी होगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
