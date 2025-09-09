'लोगों को मेरा नाम-फोटो यूज करने से रोकें'; ऐश्वर्या राय बच्चन की दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी तस्वीरों और नाम के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना अनुमति के उनकी फोटो का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिसमें एआई-जनरेटेड सामग्री भी शामिल है।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाईकोर्ट से उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और लोगों को अनधिकृत रूप से उनके नाम, तस्वीरों और एआई निर्मित अश्लील सामग्री का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया। इस पर जस्टिस तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे।

ऐश्वर्या राय बच्चन के वकील संदीप सेठी ने कहा कि अभिनेत्री अपने प्रचार और व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पूरी तरह से अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही हैं।

सेठी ने दलील दी, ‘‘ उनकी (ऐश्वर्या राय बच्चन) फोटो, पसंद या व्यक्तित्व का उपयोग करने का आरोपियों के पास कोई अधिकार नहीं हो सकता। एक सज्जन केवल मेरे नाम और चेहरे से पैसे बना रहे हैं।’’

वकील सेठी ने कहा, ‘‘ उनका नाम और पसंद किसी की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।’’