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सालों से जमा हुआ गुस्सा 'कॉकरोच' के जरिए बाहर आया, CJP के आंदोलन पर क्या बोलीं नेहा बोरा

By Subodh Kumar Mishra
पीटीआई, नई दिल्ली
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आइसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने कहा कि सीजेपी का आंदोलन सालों का जमा हुआ गुस्सा था। बोरा ने कहा कि आंदोलन में लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों की भागीदारी शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सालों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों का ही एक सिलसिला था। बोरा ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की।

आइसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा।
आइसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा।

पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन पर आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने खुलकर बात की। पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर ने कहा कि हाथ से बने पोस्टर से लेकर आकर्षक नारों तक, लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों ने पेपर लीक के खिलाफ महीने भर चले आंदोलन को संगठनात्मक आधार दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अचानक हुई कोई राजनीतिक वापसी नहीं, बल्कि सालों से चले आ रहे कैंपस एक्टिविज्म का नतीजा था।

बोरा ने कहा कि आंदोलन में लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों की भागीदारी शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सालों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों का एक सिलसिला था। उन्होंने जंतर-मंतर पर धरने के दौरान पोस्टर बनाने और नारे लिखने से लेकर मॉक कोर्ट, अस्थायी लाइब्रेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी कई गतिविधियां आयोजित कीं। बोरा ने कहा कि मुझे लगता है कि पेपर लीक के खिलाफ और सरकार से जवाबदेही की मांग करने वाला यह आंदोलन कई सालों की तैयारी का नतीजा था। हम कई सालों से विरोध कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं। हमें तिहाड़ भेजा गया। चाहे एनटीए हेडक्वार्टर, यूजीसी हेडक्वार्टर या शिक्षा मंत्रालय के बाहर काले झंडे दिखाकर विरोध करना हो, हम लगातार आंदोलन कर रहे थे।

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कई सालों के संघर्ष का स्वाभाविक नतीजा

उन्होंने कहा कि इतने सालों से जमा हुआ गुस्सा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के जरिए बाहर आया। अगर वामपंथी संगठन इस विरोध में शामिल नहीं होते तो हैरानी होती। इस आंदोलन का हिस्सा बनना कई सालों के संघर्ष का एक स्वाभाविक नतीजा था। बोरा ने कहा कि वामपंथियों का योगदान सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं था। वामपंथी छात्र संगठनों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसे राजनीतिक नैरेटिव से मजबूत किया। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल भी की। बोरा उन तीन आइसा कार्यकर्ताओं में शामिल थीं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर 23 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि दूसरे लोगों के बीच लेफ्ट के नारे और उनके विज़ुअल कैंपेन कितने लोकप्रिय हुए।

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हमारे नारों और पोस्टरों को बहुत पसंद किया

बोरा ने कहा कि युवाओं ने हमारे नारों और पोस्टरों को बहुत पसंद किया। वे हमारे स्टॉल और लाइब्रेरी पर आते थे, पोस्टर उठाते थे और उन्हें साथ ले जाते थे। अगर जंतर-मंतर पर आइसा के 80 या 100 कार्यकर्ता थे तो पूरे वेन्यू में 200 से 400 लोग हमारे पोस्टर लिए हुए थे। मुझे लगता है कि इन विरोध प्रदर्शनों से हमने यह समझा कि युवाओं के बीच लेफ्ट की भाषा, लेफ्ट के नारे और लेफ्ट की क्रिएटिविटी बहुत लोकप्रिय है। यह देखना बहुत अच्छा लगा।

लेफ्ट की वापसी का संकेत मानने से इनकार

इस आंदोलन को लेफ्ट की वापसी का संकेत मानने से इनकार करते हुए बोरा ने कहा कि पिछले एक दशक में लेफ्ट संगठन लगातार बड़े लोकतांत्रिक आंदोलनों में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे वापसी नहीं कहेंगे क्योंकि हम हमेशा से यहीं रहे हैं। उन्होंने 2015 के यूजीसी विरोध प्रदर्शन, रोहित वेमुला की मौत के बाद हुए आंदोलन, जेएनयू पर हमले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन, जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन, सीएए-विरोधी आंदोलन और किसानों के विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया।

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युवा ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे

बोरा ने कहा कि लोकतंत्र और जनता से जुड़े हर मुद्दे पर आप देखेंगे कि वामपंथी न सिर्फ जमीनी स्तर पर लड़ते हैं, बल्कि आंदोलनों को एक शक्ल, भाषा और राजनीतिक नैरेटिव भी देते हैं। आइसा अध्यक्ष ने कहा कि शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वामपंथी संगठन किसी आंदोलन में इतने खुले तौर पर और साफ-साफ सामने आए हों। हमें इतना ज्यादा जन-समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस बार युवा ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। बोरा के मुताबिक, युवा वामपंथियों के संदेश से इसलिए जुड़े क्योंकि इसमें उम्मीद की किरण थी। उन्हें यह बात पसंद आती है कि हालात बदल सकते हैं। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वह अलग और ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। युवाओं में एक अलग दुनिया की कल्पना करने का साहस और पक्का इरादा है।

विपक्ष की एकता की जरूरत को मजबूत किया

विपक्षी पार्टियों की भूमिका के बारे में बोरा ने कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और अन्य संगठनों से मिले समर्थन का स्वागत किया। कहा कि जन-आंदोलनों को मजबूती देना चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों ने गैर-वामपंथी समूहों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की अपील भी की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ आंदोलन को मजबूत करने पर चर्चा की थी। इस अनुभव ने विपक्ष की व्यापक एकता की जरूरत को और मजबूत किया है।

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चुनावी राजनीति सड़क की राजनीति से अलग नहीं

बोरा ने कहा कि इतिहास गवाह है कि वामपंथी संगठन हमेशा अलग-अलग मोर्चों पर एकजुट हुए हैं। अब हमारे पास गैर-वामपंथी संगठनों, छात्र निकायों और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बीजेपी-विरोधी एक व्यापक गठबंधन भी है। आगे बढ़ने का यही रास्ता होना चाहिए। हम चुनावी राजनीति को जमीनी या सड़क की राजनीति से अलग नहीं मानते। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों स्तरों पर दखल की जरूरत है। आइसा के सदस्य के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह आंदोलन और मजबूत हो। ज्यादा युवा राजनीतिक रूप से सक्रिय हों और छात्रों व आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर नेतृत्व की भूमिका निभाएं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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