सालों से जमा हुआ गुस्सा 'कॉकरोच' के जरिए बाहर आया, CJP के आंदोलन पर क्या बोलीं नेहा बोरा

आइसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने कहा कि सीजेपी का आंदोलन सालों का जमा हुआ गुस्सा था। बोरा ने कहा कि आंदोलन में लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों की भागीदारी शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सालों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों का ही एक सिलसिला था। बोरा ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की।

पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन पर आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने खुलकर बात की। पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर ने कहा कि हाथ से बने पोस्टर से लेकर आकर्षक नारों तक, लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों ने पेपर लीक के खिलाफ महीने भर चले आंदोलन को संगठनात्मक आधार दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अचानक हुई कोई राजनीतिक वापसी नहीं, बल्कि सालों से चले आ रहे कैंपस एक्टिविज्म का नतीजा था।

बोरा ने कहा कि आंदोलन में लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों की भागीदारी शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सालों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों का एक सिलसिला था। उन्होंने जंतर-मंतर पर धरने के दौरान पोस्टर बनाने और नारे लिखने से लेकर मॉक कोर्ट, अस्थायी लाइब्रेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी कई गतिविधियां आयोजित कीं। बोरा ने कहा कि मुझे लगता है कि पेपर लीक के खिलाफ और सरकार से जवाबदेही की मांग करने वाला यह आंदोलन कई सालों की तैयारी का नतीजा था। हम कई सालों से विरोध कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं। हमें तिहाड़ भेजा गया। चाहे एनटीए हेडक्वार्टर, यूजीसी हेडक्वार्टर या शिक्षा मंत्रालय के बाहर काले झंडे दिखाकर विरोध करना हो, हम लगातार आंदोलन कर रहे थे।

कई सालों के संघर्ष का स्वाभाविक नतीजा उन्होंने कहा कि इतने सालों से जमा हुआ गुस्सा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के जरिए बाहर आया। अगर वामपंथी संगठन इस विरोध में शामिल नहीं होते तो हैरानी होती। इस आंदोलन का हिस्सा बनना कई सालों के संघर्ष का एक स्वाभाविक नतीजा था। बोरा ने कहा कि वामपंथियों का योगदान सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं था। वामपंथी छात्र संगठनों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसे राजनीतिक नैरेटिव से मजबूत किया। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल भी की। बोरा उन तीन आइसा कार्यकर्ताओं में शामिल थीं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर 23 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि दूसरे लोगों के बीच लेफ्ट के नारे और उनके विज़ुअल कैंपेन कितने लोकप्रिय हुए।

हमारे नारों और पोस्टरों को बहुत पसंद किया बोरा ने कहा कि युवाओं ने हमारे नारों और पोस्टरों को बहुत पसंद किया। वे हमारे स्टॉल और लाइब्रेरी पर आते थे, पोस्टर उठाते थे और उन्हें साथ ले जाते थे। अगर जंतर-मंतर पर आइसा के 80 या 100 कार्यकर्ता थे तो पूरे वेन्यू में 200 से 400 लोग हमारे पोस्टर लिए हुए थे। मुझे लगता है कि इन विरोध प्रदर्शनों से हमने यह समझा कि युवाओं के बीच लेफ्ट की भाषा, लेफ्ट के नारे और लेफ्ट की क्रिएटिविटी बहुत लोकप्रिय है। यह देखना बहुत अच्छा लगा।

लेफ्ट की वापसी का संकेत मानने से इनकार इस आंदोलन को लेफ्ट की वापसी का संकेत मानने से इनकार करते हुए बोरा ने कहा कि पिछले एक दशक में लेफ्ट संगठन लगातार बड़े लोकतांत्रिक आंदोलनों में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे वापसी नहीं कहेंगे क्योंकि हम हमेशा से यहीं रहे हैं। उन्होंने 2015 के यूजीसी विरोध प्रदर्शन, रोहित वेमुला की मौत के बाद हुए आंदोलन, जेएनयू पर हमले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन, जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन, सीएए-विरोधी आंदोलन और किसानों के विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया।

युवा ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे बोरा ने कहा कि लोकतंत्र और जनता से जुड़े हर मुद्दे पर आप देखेंगे कि वामपंथी न सिर्फ जमीनी स्तर पर लड़ते हैं, बल्कि आंदोलनों को एक शक्ल, भाषा और राजनीतिक नैरेटिव भी देते हैं। आइसा अध्यक्ष ने कहा कि शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वामपंथी संगठन किसी आंदोलन में इतने खुले तौर पर और साफ-साफ सामने आए हों। हमें इतना ज्यादा जन-समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस बार युवा ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। बोरा के मुताबिक, युवा वामपंथियों के संदेश से इसलिए जुड़े क्योंकि इसमें उम्मीद की किरण थी। उन्हें यह बात पसंद आती है कि हालात बदल सकते हैं। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वह अलग और ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। युवाओं में एक अलग दुनिया की कल्पना करने का साहस और पक्का इरादा है।

विपक्ष की एकता की जरूरत को मजबूत किया विपक्षी पार्टियों की भूमिका के बारे में बोरा ने कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और अन्य संगठनों से मिले समर्थन का स्वागत किया। कहा कि जन-आंदोलनों को मजबूती देना चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों ने गैर-वामपंथी समूहों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की अपील भी की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ आंदोलन को मजबूत करने पर चर्चा की थी। इस अनुभव ने विपक्ष की व्यापक एकता की जरूरत को और मजबूत किया है।