'ऐसा कोई कानून नहीं', BMW कार एक्सीडेंट में CCTV फुटेज मांग पर ऐसा क्यों बोला कोर्ट

दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार हादसे में आरोपी गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसमें आरोपी को घटना का सीसीटीवी फुटेज दिया जाए।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीFri, 19 Sep 2025 10:09 AM
दिल्ली में बीते दिनों एक दर्दनाक हादसा सामने आया था। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। जिसके बाद आरोपी महिला गगनप्रीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब गगनप्रीत की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हादसे के सीसीटीवी फुटेज उन्हें देने की मांग की गई। कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है।

इस मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील गगन भटनागर ने एफआईआर में दर्ज पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए जज के सामने दलील दी कि इस मामले का पूरा आधार सीसीटीवी पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट को धौला कुआं मेट्रो के खंभा नंबर 65 और 67 की फुटेज भी मंगवानी चाहिए और देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे मामले में चीजें और साफ हो जाएंगी। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत फुटेज आरोपी को दी जा सके। इस कमेंट पर कौर के वकील ने कहा कि वो यह नहीं कह रहे हैं कि फुटेज उन्हें दी जाए, बल्कि इसे सुरक्षित रखाकर अदालत में पेश किया जाए।

इस मामले में गगनप्रीत के वकील भटनागर ने जांच अधिकारी पर आरोप लगाया है कि जब याचिका दायर कर उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने टालमटोल किया। अब कोर्ट ने जांच अधिकारी को 19 सितंबर यानी शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही धौला कुआं थाने के एसएचओ को भी नोटिस जारी किया है।

इस मामले में कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को फिलहाल 27 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।

बता दें कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की 14 सितंबर को रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे में जिस कार से नवजोत की मौत हुई थी, उसको गगनप्रीत चला रही थी, जिसे एक्सीडेंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।