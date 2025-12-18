Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAirlines cabin crew member arrested in gurugram for false rape complaint
गुरुग्राम में एयरलाइंस की केबिन क्रू मेंबर ने रची थी रेप की झूठी कहानी, गिरफ्तारी से गंदे खेल' का खुलासा

गुरुग्राम में एयरलाइंस की केबिन क्रू मेंबर ने रची थी रेप की झूठी कहानी, गिरफ्तारी से गंदे खेल' का खुलासा

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर कार में दुष्कर्म की झूठी कहानी गढ़कर लोगों को फंसाने और उनसे रुपये ऐंठने के एक बड़े खेल का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती एक प्राइवेट एयरलाइंस में कैबिन क्रू का काम करती है।

Dec 18, 2025 10:06 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर कार में दुष्कर्म की झूठी कहानी गढ़कर लोगों को फंसाने और उनसे रुपये ऐंठने के एक बड़े खेल का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती एक प्राइवेट एयरलाइंस में कैबिन क्रू मेंबर है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह पूरी साजिश जेल में बंद एक आरोपी के साथ मिलकर रची गई थी, जिसका मकसद रुपये वसूलना और एक अन्य दुष्कर्म मामले की पीड़िता के पति पर दबाव बनाना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:किरायेदार ने किराया लेने आई फ्लैट मालकिन के किए टुकड़े-टुकड़े, बैग में छुपाई लाश

राजस्थान की मूल निवासी युवती ने 11 दिसंबर को थाना डीएलएफ फेज-2 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल के माध्यम से संपर्क होने के बाद 15 नवंबर को उसे एमजी रोड मेट्रो स्टेशन बुलाया गया। आरोप था कि इंटरव्यू के बहाने उसे कार में बैठाया गया और चलती गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। जांच में युवती के आरोप झूठे पाए गए। पुलिस के अनुसार यह साजिश जितेंद्र उर्फ बिट्टू नामक आरोपी के साथ मिलकर रची गई थी। इसका उद्देश्य लोगों से पैसे ऐंठना और बिट्टू के खिलाफ दर्ज एक अन्य दुष्कर्म केस की पीड़िता के पति को झूठे मामले में फंसाकर दबाव बनाना था।

पूछताछ में यह भी सामने आया कि युवती ने जुलाई 2025 में सेक्टर-14 थाने में अभिषेक नामक युवक के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। जेल में अभिषेक की मुलाकात बिट्टू से हुई, जिसके बाद यह साजिश रची गई।

निजी एयरलाइंस में काम करती है युवती

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी युवती एक निजी एयरलाइंस में कैबिन क्रू के रूप में काम करती है और वह स्वयं भी एक पुराने दुष्कर्म मामले में पीड़िता रह चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram Crime Gurugram News Gurugram Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।