गुरुग्राम में एयरलाइंस की केबिन क्रू मेंबर ने रची थी रेप की झूठी कहानी, गिरफ्तारी से गंदे खेल' का खुलासा
गुरुग्राम पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर कार में दुष्कर्म की झूठी कहानी गढ़कर लोगों को फंसाने और उनसे रुपये ऐंठने के एक बड़े खेल का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती एक प्राइवेट एयरलाइंस में कैबिन क्रू का काम करती है।
राजस्थान की मूल निवासी युवती ने 11 दिसंबर को थाना डीएलएफ फेज-2 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल के माध्यम से संपर्क होने के बाद 15 नवंबर को उसे एमजी रोड मेट्रो स्टेशन बुलाया गया। आरोप था कि इंटरव्यू के बहाने उसे कार में बैठाया गया और चलती गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। जांच में युवती के आरोप झूठे पाए गए। पुलिस के अनुसार यह साजिश जितेंद्र उर्फ बिट्टू नामक आरोपी के साथ मिलकर रची गई थी। इसका उद्देश्य लोगों से पैसे ऐंठना और बिट्टू के खिलाफ दर्ज एक अन्य दुष्कर्म केस की पीड़िता के पति को झूठे मामले में फंसाकर दबाव बनाना था।
पूछताछ में यह भी सामने आया कि युवती ने जुलाई 2025 में सेक्टर-14 थाने में अभिषेक नामक युवक के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। जेल में अभिषेक की मुलाकात बिट्टू से हुई, जिसके बाद यह साजिश रची गई।
निजी एयरलाइंस में काम करती है युवती
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी युवती एक निजी एयरलाइंस में कैबिन क्रू के रूप में काम करती है और वह स्वयं भी एक पुराने दुष्कर्म मामले में पीड़िता रह चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।