दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य हुई विमानों की आवाजाही, यात्रियों को एडवाइजरी

संक्षेप: दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का परिचालन पूरी तरह सामान्य हो गया है। एक दिन पहले शुक्रवार को एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 800 से अधिक उड़ानों का संचालन बाधित हुआ था। हालांकि यात्रियों को एडवाइजरी जारी हुई है।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को उड़ानों का परिचालन पूरी तरह सामान्य हो गया। शुक्रवार को हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण 800 से अधिक उड़ानों का संचालन बाधित हुआ था, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस बीच एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी डायल (दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

सामान्य हो रही उड़ानें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के अनुसार, शनिवार सुबह से उड़ानें धीरे-धीरे सामान्य होने लगीं। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर चार रनवे हैं और यहां से रोजाना 1,500 से अधिक उड़ानें संचालित होती हैं।

तकनीकी गड़बड़ी की गई ठीक शुक्रवार को सुबह करीब पौने छह बजे ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) में आई खराबी के कारण उड़ान योजना प्रक्रिया ठप हो गई थी। यह समस्या रात लगभग नौ बजे तक बनी रही। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देर रात बताया कि तकनीकी खामी को ठीक कर लिया गया है। इस दौरान 800 से अधिक उड़ानें प्रभावित रहीं और कई को रद्द भी करना पड़ा।

15 घंटे से अधिक समय तक रही समस्या हवाई यातायात नियंत्रण की उड़ान योजना प्रक्रिया में सहयोग करने वाले ‘ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम’ (एएमएसएस) में तकनीकी समस्या शुक्रवार सुबह लगभग पौने छह बजे से 15 घंटे से अधिक समय तक जारी रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने शुक्रवार रात लगभग नौ बजे कहा कि समस्या का समाधान कर लिया गया है।

सामान्य हो रहा संचालन डायल ने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि हवाई अड्डे का संचालन अब सामान्य हो रहा है और अधिकारी यात्रियों की असुविधा को न्यूनतम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं, इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि एटीसी और हवाई अड्डा संचालन दल प्राथमिकता के आधार पर प्रणाली को पूरी तरह स्थिर करने में जुटे हुए हैं।

उड़ानों में देरी उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24डॉटकॉम’ के अनुसार, शनिवार को एयरपोर्ट पर 500 से अधिक उड़ानों (टेक ऑफ और लैंडिंग) के परिचालन में देरी हुई।

यात्रियों के लिए एडवाइजरी इस बीच डायल ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का परिचालन सामान्य है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी ताजा जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहें।

लग सकता है थोड़ा टाइम वहीं विमानन कंपनी इंडिगो ने शनिवार को सुबह कहा कि एयरपोर्ट संचालक और वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) की टीम सिस्टम को पूरी तरह से बहाल करने और संचालन को सुचारू करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही हैं। ऐसे में टेकऑफ और लैंडिंग में कुछ समायोजन यानी समय लग सकता है।