दिल्ली में सोमवार को बेहद खराब रही हवा; मंगलवार को मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज

संक्षेप: बीते दिन उपग्रह से मिले डेटा के अनुसार पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 186, पंजाब में 122 और हरियाणा में आठ पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं।

छठ महापर्व के दौरान सोमवार को भी दिल्लीवासियों साफ और स्वच्छ हवा नसीब नहीं हो सकी, इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह और दोपहर के समय शहर में धुंध की चादर छाई रही, जिससे दृश्यता बेहद कम रही। इस बारे में जानकारी देते हुए CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) ने बताया कि सोमवार शाम 4 बजे तक बीते 24 घंटे का दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 301 रहा। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को शहर में हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे कि प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर की सुबह तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर 2025 की सुबह तक दिल्ली में एक या दो बार बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।

आनंद विहार रहा सबसे प्रदूषित क्षेत्र CPCB के समीर ऐप (जो हर घंटे AQI का अपडेट देता है) से मिले आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे शहर भर के 38 निगरानी केंद्रों में से 22 ने वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की। आनंद विहार 395 AQI के साथ सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, उसके बाद वजीरपुर 385 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि, किसी भी केंद्र पर प्रदूषण के 'गंभीर' स्तर पर पहुंचने की सूचना नहीं मिली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के प्रदूषण में परिवहन वाहनों का योगदान 13.7 प्रतिशत रहा, जबकि पड़ोसी एनसीआर के क्षेत्रों जैसे गाजियाबाद का योगदान 10.6 प्रतिशत, मेरठ का 4.8 प्रतिशत और दिल्ली के स्थानीय उत्सर्जन का 3.6 प्रतिशत था। अन्य स्रोतों ने प्रदूषण में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान दिया।

मंगलवार को शहर में हल्की बारिश की संभावना उधर शहर के मौसम की बात करें तो शहर का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 1.3 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को सुबह धुंध या कोहरे के साथ आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और एक-दो बार बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। जिससे कि प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान IMD ने शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया है।

पड़ोसी राज्यों में हो रहीं पराली जलाने की घटनाएं 26 अक्टूबर को उपग्रह से मिले डेटा के अनुसार पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 186, पंजाब में 122 और हरियाणा में आठ पराली जलाने की घटनाएं हुईं। जिसके चलते स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने शहर में रहने वाले लोगों से उच्च प्रदूषण वाले घंटों, खासकर सुबह और देर शाम के दौरान कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी है।