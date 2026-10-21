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Delhi AQI: सावधान! दिल्ली में 6 दिन खराब रहेगी हवा, ठंड की दस्तक संग जहरीला हो रहा वातावरण

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर हवा भी जहरीली होने लगी है। मंगलवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जो AQI सुबह 161 अंक पर था, वो शाम होते होते कई इलाकों में 200 के पार पहुंच गया।

Delhi Air Quality Pollution
दिल्ली वायु प्रदूषण

राजधानी दिल्ली में ठंड की स्थिति धीरे-धीरे बढ़ रही है। दिन की अपेक्षा रात के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार की सुबह एक बार फिर सिहरन वाली रही। राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 और 22 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। अगले छह दिनों के लिए भी वायु प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में रहने का अनुमान लगाया गया है।

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मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। राजधानी के तापमान में कमी के कारण प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है।

दिल्ली के आसमान में फिर डेरा डालेंगे बादल?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को नमी का अधिकतम स्तर 96 फीसद था और न्यूनतम स्तर 41 फीसद दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन बाद में मौसम की स्थिति में बदलाव की संभावना जताई है। 24 और 25 को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छा रह सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

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शाम होते ही 17 स्थानों का एक्यूआई 200 पार

राजधानी में मंगलवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, लेकिन शाम 4 बजे यह बढ़कर 179 हो गया। सुबह 8 बजे जहां राजधानी में लगभग एक दर्जन स्थानों पर एक्यूआई 200 से अधिक था, वहीं शाम 6 बजे यह 17 जगहों पर 200 से अधिक दर्ज किया गया है। इसमें बवाना का एक्यूआई 264, चांदनी चौक का 223, डॉ.करणी सिंह शूटिंग रेंज का 202, डीटीयू का 230, द्वारका सेक्टर 8 का 252, आईआईटी दिल्ली का 207, जहांगीरपुरी का 261, मुंडका का 236, नजफगढ़ का 213, नरेला का 212, एनएसयूटी द्वारका का 241 दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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