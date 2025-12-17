दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दी टोल प्लाजा बंद करने वाली भी एक सलाह

संक्षेप: दिल्ली में प्रदूषण संकट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सुझाव दिए। सर्वोच्च अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को कुछ समय के लिए टोल प्लाजा शिफ्ट करने या बंद करने पर भी विचार करने को कहा।

दिल्ली में प्रदूषण संकट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सुझाव दिए। सर्वोच्च अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को कुछ समय के लिए टोल प्लाजा शिफ्ट करने या बंद करने पर भी विचार करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद 9 टोल प्लाजा को ट्रांसफर करने या अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने को कहा ताकि वहां जाम ना लगे। सर्वोच्च अदालत ने एमसीडी को अपने 9 टोल प्लाजा को अस्थायी तौर पर बंद करने के संबंध में एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने सीएक्यूएम और एनसीआर के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने जैसे मुद्दों पर विचार करने को कहा। अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि हर साल सामने आने वाली समस्या है। सीएक्यूएम से इस खतरे से निपटने के लिए अपने दीर्घकालिक उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।