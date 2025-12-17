Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAir pollution crisis SC asks NHAI MCD to consider shifting or temporarily closing 9 toll plazas
दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दी टोल प्लाजा बंद करने वाली भी एक सलाह

दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दी टोल प्लाजा बंद करने वाली भी एक सलाह

संक्षेप:

दिल्ली में प्रदूषण संकट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सुझाव दिए। सर्वोच्च अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को कुछ समय के लिए टोल प्लाजा शिफ्ट करने या बंद करने पर भी विचार करने को कहा।

Dec 17, 2025 04:20 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

दिल्ली में प्रदूषण संकट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सुझाव दिए। सर्वोच्च अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को कुछ समय के लिए टोल प्लाजा शिफ्ट करने या बंद करने पर भी विचार करने को कहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद 9 टोल प्लाजा को ट्रांसफर करने या अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने को कहा ताकि वहां जाम ना लगे। सर्वोच्च अदालत ने एमसीडी को अपने 9 टोल प्लाजा को अस्थायी तौर पर बंद करने के संबंध में एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने को कहा है।

ये भी पढ़ें:किसी और के खाते में ना पहुंच जाए; दिल्ली में मजदूरों को पैसा देने पर सुप्रीम कोर

उच्चतम न्यायालय ने सीएक्यूएम और एनसीआर के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने जैसे मुद्दों पर विचार करने को कहा। अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि हर साल सामने आने वाली समस्या है। सीएक्यूएम से इस खतरे से निपटने के लिए अपने दीर्घकालिक उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के निर्देश में दखल देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में दिल्ली में नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के निर्देश में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Supreme Court
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।