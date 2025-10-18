Hindustan Hindi News
'चिल्लाईं तो गोली मार देंगे…' गुरुग्राम के गेस्ट हाउस में एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स से लूट

Sat, 18 Oct 2025 09:41 AMPraveen Sharma गुरुग्राम, पीटीआई
गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में ठहरीं एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान लुटेरों ने उन्हें शोर मचाने पर गोली मारने की भी धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस गेस्ट हाउस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के सेक्टर 42 स्थित एक गेस्ट हाउस में एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स के ठहरने की सूचना पर लुटेरों ने वहां धावा बोल दिया। लुटेरे कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर उनका सामान लूटकर फरार हो गए। इस मामले में सुशांत लोक थाने में बीएनएस की धारा 305 (चोरी) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है।

तरुण शुक्ला नाम के एक ‘एक्स’ यूजर ने उस कमरे का एक कथित वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया, जहां सामान बिखरा हुआ दिख रहा है।

उन्होंने लिखा, "गुड़गांव में एयर इंडिया के क्रू के लिए खौफनाक घटना। सेक्टर 42 स्थित एयरलाइन के गेस्ट हाउस में रात करीब 2 बजे लुटेरों ने धावा बोल दिया। लुटेरों ने धमकी दी कि अगर चिल्लाओगी तो गोली मार देंगे, उनके आदमी बाहर खड़े हैं। क्रू मेंबर्स वहीं खड़ी रहीं और लुटेरे उनका सारा सामान लूट ले गए।"

पुलिस के अनुसार, ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स गुरुग्राम के सेक्टर 42 स्थित विंटेज गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थीं। घटना तड़के करीब 2 बजे हुई जब अज्ञात लुटेरे कथित तौर पर ट्रेनी क्रू मेंबर्स के कमरे में घुस आए। आरोप है कि लुटेरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनका सामान लेकर फरार हो गए।

गेस्ट हाउस के मालिक रोहित सैनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अज्ञात चोर तीन महिला मेहमानों के पर्स, घड़ियां और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए।

सुशांत लोक थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया, "चोरी की घटना एक गेस्ट हाउस में हुई और शिकायत के अनुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमने गेस्ट हाउस के मालिक से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।"

एयर इंडिया ने जारी किया बयान

वहीं, एयर इंडिया ने भी इस घटना पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "गुरुग्राम के एक होटल में हुई घुसपैठ और डकैती की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम बेहद चिंतित हैं, जहां हमारे कुछ क्रू मेंबर्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ठहरे हुए थे। एयर इंडिया में क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और तत्काल एहतियात के तौर पर प्रभावित साथियों को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि हमारी टीमें उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। एयर इंडिया स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ाया जाए।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
