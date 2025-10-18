'चिल्लाईं तो गोली मार देंगे…' गुरुग्राम के गेस्ट हाउस में एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स से लूट

संक्षेप: गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में ठहरीं एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान लुटेरों ने उन्हें शोर मचाने पर गोली मारने की भी धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में ठहरीं एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान लुटेरों ने उन्हें शोर मचाने पर गोली मारने की भी धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस गेस्ट हाउस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के सेक्टर 42 स्थित एक गेस्ट हाउस में एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स के ठहरने की सूचना पर लुटेरों ने वहां धावा बोल दिया। लुटेरे कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर उनका सामान लूटकर फरार हो गए। इस मामले में सुशांत लोक थाने में बीएनएस की धारा 305 (चोरी) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है।

तरुण शुक्ला नाम के एक ‘एक्स’ यूजर ने उस कमरे का एक कथित वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया, जहां सामान बिखरा हुआ दिख रहा है।

उन्होंने लिखा, "गुड़गांव में एयर इंडिया के क्रू के लिए खौफनाक घटना। सेक्टर 42 स्थित एयरलाइन के गेस्ट हाउस में रात करीब 2 बजे लुटेरों ने धावा बोल दिया। लुटेरों ने धमकी दी कि अगर चिल्लाओगी तो गोली मार देंगे, उनके आदमी बाहर खड़े हैं। क्रू मेंबर्स वहीं खड़ी रहीं और लुटेरे उनका सारा सामान लूट ले गए।"

पुलिस के अनुसार, ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स गुरुग्राम के सेक्टर 42 स्थित विंटेज गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थीं। घटना तड़के करीब 2 बजे हुई जब अज्ञात लुटेरे कथित तौर पर ट्रेनी क्रू मेंबर्स के कमरे में घुस आए। आरोप है कि लुटेरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनका सामान लेकर फरार हो गए।

गेस्ट हाउस के मालिक रोहित सैनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अज्ञात चोर तीन महिला मेहमानों के पर्स, घड़ियां और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए।

सुशांत लोक थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया, "चोरी की घटना एक गेस्ट हाउस में हुई और शिकायत के अनुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमने गेस्ट हाउस के मालिक से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।"