एयर इंडिया का इंदौर जाने वाला विमान इंजन में 'आग के संकेत' के बाद दिल्ली लौटा

दिल्ली से इंदौर जा रहा एयर इंडिया का एक विमान रविवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पायलट को विमान के दाहिने इंजन में ‘आग का संकेत’ मिलने के चलते वापस लौट आया। विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

एयर इंडिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विमान को जांच के लिए रोक दिया गया है और यात्रियों को एक दूसरे विमान में शिफ्ट किया जा रहा है, जो जल्द ही इंदौर के लिए उड़ान भरेगा।

टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एयरलाइन ने बिना कोई और जानकारी दिए कहा, "31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाला AI2913, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दिल्ली लौट आया क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग का संकेत मिला था।"