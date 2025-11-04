Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAir India Flights Hit by Tech Glitches Delhi Bengaluru Diverted to Bhopal
दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में हुआ कुछ ऐसा, बीच रास्ते करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में हुआ कुछ ऐसा, बीच रास्ते करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

संक्षेप: एयर इंडिया की दिल्ली-बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली दो फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक को भोपाल और दूसरी को मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, जिससे सभी 150 से अधिक यात्री सुरक्षित हैं।

Tue, 4 Nov 2025 12:34 PMAnubhav Shakya नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

एयर इंडिया की दो अलग-अलग फ्लाइट्स में अचानक तकनीकी खराबी ने यात्रियों को टेंशन में ला दिया। हालांकि एयरलाइन की सतर्कता ने सबको सुरक्षित रखा। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक फ्लाइट को भोपाल की तरफ मोड़ना पड़ा, जबकि सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आने वाली दूसरी फ्लाइट मंगोलिया के उलानबातार में उतर गई। आइए जानते हैं इन घटनाओं की पूरी कहानी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली-बेंगलुरु फ्लाइट की भोपाल में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

कल की शाम दिल्ली से बेंगलुरु की ओर उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2487 में अचानक एक संदिग्ध तकनीकी समस्या ने सिर उठाया। क्रू ने कोई रिस्क न लेते हुए फ्लाइट को भोपाल एयरपोर्ट की तरफ डायवर्ट कर दिया। शाम साढ़े छह बजे के करीब प्लेन सुरक्षित उतरा। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया, “जांच चल रही है। इसमें वक्त लगेगा। हम यात्रियों को खाना-पीना दे रहे हैं और जल्द दूसरी फ्लाइट का इंतजाम करेंगे।” सभी 150 से ज्यादा यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने माफी मांगी और कहा कि सुरक्षा सबसे ऊपर है।

सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली फ्लाइट की मंगोलिया में लैंडिंग

2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI174 में भी यही दिक्कत आई। क्रू ने रिस्क नहीं लिया और मंगोलिया की राजधानी उलानबातार में लैंडिंग कर ली।

प्लेन उतरते ही यात्रियों को बाहर निकाला गया। एयर इंडिया ने होटल बुक किए, खाना दिया और इमिग्रेशन पूरा करवाया। अब वैकल्पिक फ्लाइट से सबको दिल्ली भेजा जाएगा। एयर इंडिया के X पोस्ट में लिखा है, “सुरक्षा के लिए डायवर्शन जरूरी था। असुविधा के लिए खेद है।”

दोनों प्लेन की गहन जांच हो रही है। एयर इंडिया का दावा है कि ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन हर बार सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो होता है। यात्रियों का कहना है कि क्रू ने शांति बनाए रखी और पैनिक नहीं होने दिया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।