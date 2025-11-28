धुएं की चेतावनी पर दिल्ली लौटा एयर इंडिया का विमान, अहमदाबाद जा रही थी

संक्षेप: दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2939 को कॉकपिट में झूठी धुएं की चेतावनी के कारण तुरंत दिल्ली लौटा लिया गया।

दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2939 को उड़ान भरते ही एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। विमान के कॉकपिट में कार्गो होल्ड से धुएं की चेतावनी मिलते ही पायलट ने बिना किसी देरी के तुरंत दिल्ली लौटने का निर्णय लिया। यह कदम मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत उठाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विमानन कंपनी के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह चेतावनी बाद में गलत साबित हुई। उड़ान के तुरंत बाद विमान को दिल्ली में उतार दिया गया और इसके बाद विस्तृत जांच की गई। जांच में किसी प्रकार का वास्तविक खतरा न होने की पुष्टि हुई। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाले गए। कंपनी ने यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पायलटों ने किसी भी जोखिम को लेने के बजाय सतर्कता बरती।

मोहम्मद सिराज की नाराजगी के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रद्द दूसरी घटना गुवाहाटी से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-2884 से जुड़ी है। यह फ्लाइट शाम सात बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन चार घंटे की देरी के बाद इसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया। इस देरी और रद्दीकरण को लेकर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खुलकर असंतोष व्यक्त किया।

सिराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि विमानन कंपनी ने देरी के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। बार-बार पूछताछ के बावजूद कोई ठोस जवाब न मिलने से यात्री परेशान हो गए। उन्होंने इसे यात्रियों के लिए सबसे बुनियादी अपेक्षा का मामला बताते हुए कंपनी की आलोचना की।