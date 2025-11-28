Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsair india flight smoke warning siraj flight cancellation
धुएं की चेतावनी पर दिल्ली लौटा एयर इंडिया का विमान, अहमदाबाद जा रही थी

धुएं की चेतावनी पर दिल्ली लौटा एयर इंडिया का विमान, अहमदाबाद जा रही थी

संक्षेप:

दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2939 को कॉकपिट में झूठी धुएं की चेतावनी के कारण तुरंत दिल्ली लौटा लिया गया।

Fri, 28 Nov 2025 11:40 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2939 को उड़ान भरते ही एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। विमान के कॉकपिट में कार्गो होल्ड से धुएं की चेतावनी मिलते ही पायलट ने बिना किसी देरी के तुरंत दिल्ली लौटने का निर्णय लिया। यह कदम मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत उठाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विमानन कंपनी के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह चेतावनी बाद में गलत साबित हुई। उड़ान के तुरंत बाद विमान को दिल्ली में उतार दिया गया और इसके बाद विस्तृत जांच की गई। जांच में किसी प्रकार का वास्तविक खतरा न होने की पुष्टि हुई। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाले गए। कंपनी ने यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पायलटों ने किसी भी जोखिम को लेने के बजाय सतर्कता बरती।

मोहम्मद सिराज की नाराजगी के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रद्द

दूसरी घटना गुवाहाटी से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-2884 से जुड़ी है। यह फ्लाइट शाम सात बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन चार घंटे की देरी के बाद इसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया। इस देरी और रद्दीकरण को लेकर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खुलकर असंतोष व्यक्त किया।

सिराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि विमानन कंपनी ने देरी के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। बार-बार पूछताछ के बावजूद कोई ठोस जवाब न मिलने से यात्री परेशान हो गए। उन्होंने इसे यात्रियों के लिए सबसे बुनियादी अपेक्षा का मामला बताते हुए कंपनी की आलोचना की।

इसके जवाब में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्पष्ट किया कि फ्लाइट को अप्रत्याशित परिचालन संबंधी कारणों से रद्द करना पड़ा। कंपनी ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।