Air India Flight Chaos Passengers Stranded for Hours at Delhi Airport Due to AC Failure

Air India ने देर रात 200 यात्रियों को विमान से उतारा, दो घंटे तक बिना AC के फंसे रहे लोग

दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI2380 में तकनीकी खराबी के चलते 200 से अधिक यात्रियों को दो घंटे तक बिना AC के विमान में इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें उतार दिया गया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 07:57 AM
दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI2380 बुधवार रात उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर में तकनीकी खराबी के चलते 200 से ज्यादा यात्रियों को करीब दो घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद उतार दिया गया। रात 11 बजे उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में न तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम कर रहा था और न ही बिजली की सप्लाई ठीक थी।

गर्मी में तड़पे यात्री, अखबार बने पंखे

विमान में बैठे यात्रियों को गर्मी से हाल बेहाल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में यात्री अखबार और मैगजीन को पंखे की तरह इस्तेमाल करते नजर आए। एक यात्री, जो पीटीआई के पत्रकार भी थे, ने बताया कि दो घंटे तक विमान में बिना किसी ठोस जानकारी के इंतजार करवाया गया। आखिरकार, सभी यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल भेज दिया गया।

चुप्पी साधे रही एयर इंडिया

हैरानी की बात ये रही कि क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को इस अचानक लिए गए फैसले की कोई वजह नहीं बताई। एयर इंडिया की ओर से भी इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यात्रियों में नाराजगी साफ देखी गई, क्योंकि इतनी बड़ी असुविधा के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

क्या है आगे की कहानी?

यह घटना एक बार फिर विमानन सेवाओं में तकनीकी खामियों और यात्रियों की सुविधा को लेकर सवाल खड़े करती है। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने अपनी भड़ास निकाली और एयर इंडिया से जवाब मांगा। अब देखना ये है कि एयर इंडिया इस मामले पर क्या रुख अपनाती है और यात्रियों को इस असुविधा का कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं।