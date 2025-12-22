Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsair india Delhi Mumbai flight returned to igi after technical issue
एयर इंडिया का विमान, फिर हलक में आई जान; दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग

एयर इंडिया का विमान, फिर हलक में आई जान; दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग

संक्षेप:

एयर इंडिया के विमान में एक बार फिर यात्रियों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब आसमान में उड़ते समय इसमें खराबी आ गई। सोमवार सुबह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़े विमान को वापस उतारना पड़ा।

Dec 22, 2025 10:26 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एयर इंडिया के विमान में एक बार फिर यात्रियों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब आसमान में उड़ते समय इसमें खराबी आ गई। सोमवार सुबह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़े विमान को वापस उतारना पड़ा। गनीमत रही कि विमान ने सुरक्षित रूप से लैडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एयर इंडिया का विमान AI 887 दिल्ली से सुबह 6.40 पर मुंबई के लिए उड़ा था। बताया जा रहा है कि उड़ान के कुछ देर बाद इसमें खराबी का पता चला। टाइम्स नाऊ ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीच आसमान विमान का दाहिना इंजन बंद हो गया। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। प्रोटोकॉल के तहत अपनाए जाने वाले सभी इंतजाम किए गए। गनीमत रही कि विमान ने सुरक्षित रूप से लैडिंग की।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि AI887 ने दिल्ली से मुंबई के लिए टेक ऑफ किया था। एक टेक्निकल समस्या की वजह से एसओपी के तहत दिल्ली में वापस लौटा। विमान ने दिल्ली में सुरक्षित लैडिंग की। यात्रियों और क्रू को बाहर निकाल लिया गया।

एयर इंडिया के विमानों में हाल के दिनों में इससे पहले भी कुछ मौकों पर तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसी साल अहमदाबाद में लंदन के लिए उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया था। इस घटना में करीब 250 लोगों की जान चली गई थी। विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर अन्य सभी की मौत हो गई।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Air India Delhi Airport
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।