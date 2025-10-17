Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsAir India Crew members robbed at gurugram hotel
एयर इंडिया के क्रू मेंबरों से लूटपाट, गुरुग्राम के होटल में आधी रात को वारदात

संक्षेप: हरियाणा के गुरुग्राम में एयर इंडिया के क्रू मेंबरों से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। चालक दल के सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक होटल में ठहरे हुए थे। उनसे आधी रात को लूटपाट की गई। एयर इंडिया प्रबंधन ने उन्हें दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया है।

Fri, 17 Oct 2025 08:01 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
हरियाणा के गुरुग्राम में एयर इंडिया के क्रू मेंबरों से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। चालक दल के सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक होटल में ठहरे हुए थे। उनसे आधी रात को लूटपाट की गई। एयर इंडिया प्रबंधन ने उन्हें दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सेक्टर 42 स्थित एक होटल में रात करीब 2 बजे हुई। एयर इंडिया के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि लुटेरों का एक गिरोह होटल में घुस आया। उन्हें एक कोने में घेर लिया और उनका सारा कीमती सामान लूट लिया। होटल से ली गई तस्वीरों में बालकनी में बैग जैसी चीजें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि चालक दल के सदस्यों को गुरुग्राम के एक दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। कंपनी उन्हें सभी जरूरी सहायता प्रदान कर रही है। एयर इंडिया ने कहा कि हम गुरुग्राम के एक होटल में घुसपैठ और लूटपाट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बेहद चिंतित हैं। वहां हमारे चालक दल के सदस्य एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ठहरे हुए थे।

एयर इंडिया ने कहा कि चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारी टीमें उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।

एयरलाइन ने कहा कि वह पुलिस के साथ मिलकर सहयोग कर रही है। कंपनी ने कहा कि एयर इंडिया में चालक दल की सुरक्षा और आराम के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। हम ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पुलिस लुटेरों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
